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Коммерсантъ FM
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Сенаторы заслушали взрослые проблемы

Владимир Колокольцев отчитался в Совете федерации о работе МВД в новых условиях

В органах внутренних дел на территории новых субъектов РФ будут работать 52 тыс. сотрудников, около 2 тыс. человек туда планируется направить из «старых» регионов. Об этом рассказал в среду на «правительственном часе» в Совете федерации министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. По его словам, руководству Украины не знакомы понятия «добропорядочность» и «человечность», поэтому МВД делает все возможное для защиты российской территории.

По-военному четкий доклад Владимира Колокольцева убедил сенаторов в том, что внутренние дела в России находятся под надежным контролем

По-военному четкий доклад Владимира Колокольцева убедил сенаторов в том, что внутренние дела в России находятся под надежным контролем

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По-военному четкий доклад Владимира Колокольцева убедил сенаторов в том, что внутренние дела в России находятся под надежным контролем

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Пленарное заседание Совфеда 16 ноября началось с вопросов внешней политики. Первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров проинформировал коллег, что Польша из «солидарности с Украиной» отказала в выдаче виз членам делегации РФ, собиравшейся в Варшаву на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ. А глава того же комитета Григорий Карасин доложил о результатах промежуточных выборов в Конгресс США, которые «пусть и не были столь скандальными и подтасованными, как избрание президентом Джо Байдена в 2020 году, но в очередной раз вскрыли серьезные изъяны архаичной американской избирательной системы». Все это может привести к «гражданскому конфликту в США», обнадежил он сенаторов.

После этого верхняя палата переключилась на внутренние дела, заслушав главу МВД Владимира Колокольцева. Он рассказал, что после введения военного положения в новых субъектах и различных уровней реагирования в «старых» (см. “Ъ” от 20 октября) правоохранительные органы усилили охрану общественного порядка, увеличили плотность нарядов и активизировали досмотр транспортных средств.

На новых территориях уже ведется работа по формированию постоянных органов внутренних дел: в Донецкой и Луганской народных республиках они будут иметь статус министерств, а в Запорожской и Херсонской областях — главных управлений МВД. Также планируется создать около 100 органов районного звена.

Общая потребность штатной численности сотрудников оценивается в 52 тыс. человек, порядка 2 тыс. будут направлены туда из «старых» регионов, в том числе в гуманитарных целях. Пока же в новых областях сформированы «временные управления» МВД, а в новых республиках развернуты его «внештатные подразделения», объяснил господин Колокольцев.

Ситуация в новых и приграничных с ними регионах сложная, но находится под контролем, заверил министр. Там развернуто 15 сводных отрядов полиции, в том числе с привлечением сотрудников, служивших в регионах Северного Кавказа. После теракта на Крымском мосту особое внимание МВД уделяет Крыму и Севастополю, поскольку «наши соседи ни перед чем не остановятся», добавил Владимир Колокольцев: «Для руководства Украины понятия "добропорядочность" и "человечность" напрочь отсутствуют, поэтому от них можно ожидать чего угодно. А мы будем делать все зависящее от нас, чтобы для них не наступила возможность делать что угодно на нашей территории».

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В этом году благодаря «неравнодушной позиции субъектов» возросло количество граждан, участвующих в обеспечении правопорядка, продолжил министр. Например, в Белгородской области работа дружинников оплачивается, а в отдельных районах Воронежской для них предусмотрены бесплатный проезд или освобождение от уплаты земельного налога. «Но такая ситуация не везде. Главам регионов рекомендовано принять дополнительные меры по введению компенсаций и льгот»,— отметил руководитель МВД.

Далее он привел несколько цифр, свидетельствующих о положительной динамике в работе правоохранительных органов. Так, «незаметная адресная работа» участковых по профилактике семейного насилия позволила снизить количество бытовых преступлений в этом году на 10%, в том числе тяжких и особо тяжких — на 4%. В девяти регионах были пресечены попытки нападения на учебные заведения, а доля подростковой преступности в общей массе достигла минимума за последние 15 лет. Число ДТП с участием пьяных водителей уменьшилось на 20%, а с летальным исходом — на треть. «В нашей стране находится порядка 6 млн иностранцев. Не имеют на то законных оснований 9%. Для сравнения: в 2016 году это был практически каждый третий мигрант»,— отчитался Владимир Колокольцев.

В то же время он обратил внимание и на ряд проблем. Так, дефицит сотрудников в органах внутренних дел на сегодняшний день составляет порядка 90 тыс. человек.

Пока это не сказывается на криминогенной ситуации, но «всему есть предел», предупредил министр: в одной лишь Москве количество полицейских за последние годы сократилось почти в два раза.

После доклада сенатор Александр Варфоломеев поинтересовался, как обстоят дела с созданием вытрезвителей. Глава МВД охотно рассказал о «некоторых подвижках»: например, в прошлом году 50 тыс. пьяных граждан были доставлены в специализированные медицинские учреждения, что «в прямом смысле» спасло их жизни. Однако вытрезвители пока есть только в 19 субъектах, посетовал господин Колокольцев. В лидерах по их числу — Татарстан, Тува, Курганская и Челябинская области. «Сеть нужно развивать, они должны быть в каждом регионе, особенно со сложными погодными условиями»,— сказал министр.

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Сенатор Владимир Полетаев попросил уточнить, по каким признакам был сформирован перечень уголовных составов, влекущих прекращение приобретенного гражданства РФ (эти нормы содержатся в новой редакции закона «О гражданстве», находящегося на рассмотрении в Госдуме). Министр объяснил, что изначально туда были включены тяжкие составы террористической и экстремистской направленности, чтобы не допустить угроз конституционному строю, а затем к ним добавились преступления, связанные с наркотиками. «За текущий год увеличилось количество иностранцев, совершивших преступления, и 80% этого роста — незаконный оборот наркотиков»,— объяснил Владимир Колокольцев. При этом он особо подчеркнул, что прекращение гражданства, приобретенного по праву рождения, возможно только в добровольном порядке.

Андрей Прах

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