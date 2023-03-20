Суд продлил арест в СИЗО депутата гордумы Воронежа Романа Жогова

Ленинский райсуд Воронежа удовлетворил ходатайство следствия о продлении еще на два месяца ареста в СИЗО для депутата гордумы Романа Жогова. Региональное управление Следственного комитета России (СКР) обвиняет его в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Под стражей он может пробыть до 29 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В начале заседания оказалось, что Роман Жогов узнал о судебном заседании только сегодня и не успел ознакомиться с ходатайством. «Меня собрали за пять минут и привезли сюда»,— сказал депутат.

В основе дела лежат взаимоотношения семьи депутата с его бывшим коллегой Александром Провоторовым, который в марте прошлого года был приговорен к двум годам колонии за мошенничество. Супруга господина Жогова Мария с 2010 по 2020 годы числилась в штате ООО «Воронежский опытно-механический завод», которое возглавлял Александр Провоторов, и ежемесячно получала около 20 тыс. руб. При этом Провоторов якобы полагал, что выплачиваемые таким образом деньги (всего около 2,4 млн руб.) шли на поддержку местного отделения «Единой России».

Роман Жогов не признает вину в мошенничестве. По его словам, фиктивно трудоустроить его жену предложил сам Александр Провоторов. Последний недавно вышел из-под стражи по УДО. Он содержался в СИЗО-3, где находился Роман Жогов. По словам господина Жогова, Провоторов работал в изоляторе в хозчасти и каждый день приносил ему завтрак в камеру.

Сергей Толмачев