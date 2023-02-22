Депутат трижды отрекся от вины

Защите депутата городской думы Воронежа, политтехнолога Романа Жогова отказано в его освобождении из СИЗО. Под стражей он провел уже 85 дней по обвинению в обмане своего однопартийца из «Единой России» Александра Провоторова. Представители господина Жогова указывают, что его арест мешает ему подать декларацию о доходах за прошлый год, что приведет к досрочному прекращению его депутатских полномочий. Сам обвиняемый говорит, что ему трижды предлагали признать вину в обмен на освобождение, требует допроса на полиграфе и очной ставки с Провоторовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронежский депутат Роман Жогов пробудет под стражей, как минимум, до конца марта

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронежский депутат Роман Жогов пробудет под стражей, как минимум, до конца марта

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

22 февраля Воронежский облсуд рассмотрел апелляционную жалобу защиты депутата городской думы Романа Жогова на решение о продлении ему ареста в СИЗО до 29 марта. Судья Борис Власов перед началом заседания предупредил защитников, что по новым правилам прений не будет и им предстоит выступить по одному разу.

В конце прошлого года руководитель регионального управления Следственного комитета России Кирилл Левит возбудил в отношении Романа Жогова уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). По версии следствия, он добился фиктивного трудоустройства своей супруги на ООО «Воронежский опытно-механический завод», которое возглавлял его однопартиец и депутат Александр Провоторов. Тот утверждает, что переводил жене господина Жогова деньги, думая, что они идут на финансирование деятельности реготделения партии «Единая Россия».

По подсчетам следствия, с 2010 по 2020 год семья Жоговых получила и потратила на себя чуть менее 2,4 млн руб.

Романа Жогова заключили под стражу 2 декабря, а недавно продлили арест. Он не признает вину во вменяемых ему действиях и считает, что его можно отпустить из-под стражи. Депутат говорит, что инициатива трудоустройства его супруги исходила от самого Провоторова, которому руководство партии дало указание оформить политтехнологу стимулирующую надбавку 20 тыс. руб. за сопровождение избирательных кампаний. Александр Провоторов, напомним, прошлой весной получил два года колонии за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Во время рассмотрения апелляционной жалобы на продление ареста первым выступил защитник Романа Жогова Николай Алимкин. По его мнению, Провоторов не потратил ни копейки своих денег, чтобы быть обманутым, так как фигурирующие в деле деньги принадлежали предприятию. Адвокат подчеркнул, что в стране есть сотни тысяч граждан, лишившихся сбережений и обманутых мошенниками, и эти граждане оббивают пороги следственных комитетов, лишь надеясь на возбуждение уголовных дел.

Николай Алимкин процитировал интервью Кирилла Левита в «Ъ-Черноземье», который рассказал, что на стадии возбуждения дел в управлении работают несколько сотрудников, сам он или курирующий заместитель, после чего следователь занимается технической работой.

«При таком подходе решающим фактором успешного завершения технической работы, о котором говорится в интервью, было и остается признание вины обвиняемым, по возможности полное и безоговорочное,— сказал адвокат.— А если такой, как Роман Жогов, признавая факты, изложенные в постановлении, вину не признает, то его место… Правильно — в следственном изоляторе. Так он быстрее сделает правильный выбор в оценке своей позиции».

Второй адвокат Олеся Алимкина отметила, что до 30 апреля Роман Жогов как депутат на постоянной основе должен подать декларацию о доходах за прошлый год. Заполнить документ в условиях следственного изолятора невозможно, говорит защитник. Для этого требуется получение справок из банков по счетам и вкладам. Неподача декларации приведет к досрочному сложению полномочий.

В ходе своего выступления Роман Жогов, участвовавший в заседании по видеосвязи, отметил, что дал подробные показания по делу, опровергнув ложные доводы Провоторова, а также заявил о готовности дать новую информацию и доказательства. «Мне трижды предлагалось признать вину и пойти домой к ребенку. Вот уже 85 дней в условиях СИЗО я не имею возможность видеться с шестилетней дочерью, которая испытывает сильнейший стресс»,— сказал Роман Жогов. Он обратился к руководству управления СКР по Воронежской области, потребовав провести очную ставку с потерпевшим и допрос их обоих на полиграфе.

«В думе я рядовой депутат. Я не занимаю никаких должностей. Сам факт возбуждения уголовного дела и заключения в СИЗО по столь абсурдному обвинению свидетельствует скорее о наличии у меня статусных недоброжелателей, чем о наличии у меня связей и возможностей повлиять на следствие,— обратился к судье Роман Жогов.— Ваша честь, практически всем в городе очевидны политический контекст и заказной характер уголовного дела. Меня заключили в СИЗО по оговору моего бывшего коллеги и конкурента в думе».

Прокуратура попросила суд оставить решение о продлении ареста Романа Жогова в силе. Все судебное следствие заняло полчаса. Через десять минут в совещательной комнате судья Борис Власов оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. Еще до оглашения его решения Роман Жогов договорился, что один из его защитников навестит его в СИЗО на будущей неделе, отметив, что не надеется выйти на свободу.

Сергей Толмачев