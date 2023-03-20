Туристов манит Кавказ

Уральцы в предстоящем летнем сезоне чаще всего бронируют отдых на российском побережье, а также в Абхазии: на многих курортах забронировано уже порядка 85% мест. По оценкам экспертов, спрос на Турцию снизился из-за выросших цен (путевка на двоих от 120 тыс. руб.), а также из-за сокращения программ авиаперевозок. Участники рынка надеются, что в скором времени откроется прямое авиасообщение с Китаем, который ранее был популярен среди уральцев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Абхазии практически уже нет мест на весь сезон

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ В Абхазии практически уже нет мест на весь сезон

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

На весенне-летний сезон у уральских туристов самыми популярными направлениями стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Абхазия, Турция и Египет. По России всплеск бронирований, по данным экспертов, зафиксирован на курорты Краснодарского края, Сочи, Дагестан и экскурсионные маршруты.

«Мы ожидаем рост числа организованных туристов на 10–15%. Тенденции таковы, что традиционно будет акцент на Турцию. Летний спрос смещается на ОАЭ, другие арабские направления, в частности из Екатеринбурга это курорты Египта. Традиционно мы видим рост спроса на российские направления, такие трендовые как Дагестан. Из интересных новинок — Карелия»,— рассказала на пресс-конференции представитель федерального туроператора Fun&Sun Оксана Чувакова.

Высокий спрос на российское побережье отметил руководитель компании «Тур24» Максим Костенков: «По России глубина бронирований отличная. Плюс Абхазия — ввиду того, что стоимость турпакетов туда более низкая, чем в Сочи или в Турцию. В Абхазии практически уже мест нет на весь сезон». По словам господина Костенкова, стоимость тура на двоих в Дагестан и Абхазию в среднем составляет от 60 тыс. руб., в Сочи от 80 тыс. руб., а в Турцию от 120–150 тыс. руб.

Некоторые участники отрасли отмечают падение спроса на отдых на турецком побережье. Это связано как с возросшими ценами, так и с сократившимся числом рейсов.

«Возникла проблема с авиаперевозками. К сожалению, сокращены некоторые программы по полетам, и это влияет на спрос. Турция будет по-прежнему востребована, и люди, которые ее выбирают — обычно повторяющиеся туристы, которые планируют свой отдых заранее. И здесь вопрос не столько сейсмической активности, а того, насколько сократились авиаперевозки»,— рассказала руководитель представительства Уральской ассоциации туризма в Аланье (Турция) Виктория Замятина.

Оксана Чувакова отметила, что до масштабных землетрясений в Турции глубина продаж составляла 170 дней и более, а после снизилась. Впрочем, сейчас спрос на раннее бронирование восстанавливается. Исполнительный директор турагентства «Туристико» Вероника Семина уточнила, что в ее компании глубина продаж турпакетов в Турцию — до октября включительно.

Участники рынка рассчитывают, что летом будет открыто китайское направление, в частности в Пекин и на остров Хайнань.

«У ряда операторов находятся замороженные средства у китайских партнеров, когда из-за пандемии было прервано авиационное сообщение. Мы надеемся на скорое возобновление взаимодействия»,— пояснил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Как сообщал ранее «Ъ», возобновление выдачи россиянам китайских виз всех типов вызвало ажиотажный спрос. Все свободные слоты на подачу документов закончились за два дня.

Господин Мальцев отметил, что сейчас перспективно развиваются отношения России с Африкой. «На данный момент из экзотических направлений ведутся переговоры с Лангкави (Малайзия). Долгожданным было бы открытие рейса Екатеринбург – Тегеран (Иран)»,— добавил он.

Мария Игнатова