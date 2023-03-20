«Барселона» оставила «Реал» вне игры

Судьбу «золотой гонки» в чемпионате Испании решило очередное Clasico, в котором «Барселона», побывав буквально в миллиметрах от поражения, от которого ее спасла VAR, вырвала победу — 2:1 — в концовке домашнего матча с «Реалом» благодаря голу Франка Кессье. За 12 туров до финиша первенства каталонцы оторвались от преследователя на дюжину баллов, и такой отрыв мадридскому клубу, конечно, уже не отыграть.
Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье (№19) в компенсированное время забивает победный гол в ворота «Реала»
Фото: Juan Medina / Reuters
Минувший европейский футбольный уикенд украсил матч двух испанских гигантов, в котором «Барселона», уступившая мадридцам в первом круге первенства, одержала уже третью подряд победу над ними. До этого, в январе, она обыграла «Реал» в финале Суперкубка в Саудовской Аравии, а две недели назад — в первом матче полуфинала Кубка страны на чужом поле.
Самое любопытное, что все эти три встречи радикально отличались по стилистике. В суперкубковом матче «Барселона» формально одолела «Реал» с таким счетом — 3:1,— который, как правило, означает борьбу. Но на самом деле ее, по сути, не было. Каталонцы задушили «Реал», заставив его выглядеть почти что жалко. В кубковой встрече они удивили тем, что выкинули на помойку ключевой принцип своей философии, поставленный командой во главу угла давным-давно и, естественно, никуда не девшийся, после того как ее возглавил молодой тренер Хави. «Барселона» всегда играет от владения мячом. А тут она щедро, будто какой-то аутсайдер, подарила его «Реалу», ограничившись скромнейшими по собственным меркам 36%. Но и это мадридцам не помогло.
Воскресный матч был не похож ни на один из предыдущих, сыгранных в 2023 году. Зато он был похож на традиционное Clasico, в котором ни у кого из соперников слишком очевидного преимущества нет и в котором все может перевернуться с ног на голову в любую секунду.
Тем, кто за ним наблюдал, наверняка очень быстро захотелось поставить на то, что «Реал», вдоволь поучившийся на болезненных ошибках, на сей раз срыва избежит. Удача в таких матчах имеет колоссальный вес, а мадридцам с их ранним голом повезло жутко: мяч оказался в воротах после нелепой срезки от головы Рональда Араухо, прерывавшего прострел Винисиуса.
Потом, разумеется, хотелось уже поставить на «Барселону». Пропустив, он стала куда активнее. И хотя Гави в роли плеймейкера в этом матче смотрелся так себе, а атаки через центр поэтому проходили редко, чтобы нагрузить мадридскую защиту по полной, хватало и простых кроссов. «Реал» долго выплывал прежде всего на спокойствии и убедительности своего голкипера Тибо Куртуа, но в конце концов, прямо перед перерывом, и тот оказался бесполезен. Удар Рафиньи мадридцы заблокировали, однако отскок достался Серхи Роберто, и на его выстрел среагировать было уже фактически невозможно.
Но и этот барселонский успех не вылился в устойчивый тренд. Хозяева во втором тайме были поагрессивнее. Тем не менее «Реал» держался стойко, а в итоге очутился, можно сказать, в миллиметрах от победы, когда Маркос Асенсио переправил в сетку передачу от Дани Карвахаля. В эпоху до появления VAR такой гол судья без колебаний засчитал бы и не нарвался даже на крохотную порцию критики в свой адрес, потому что хотя бы более или менее заметных поводов отменять его не обнаруживалось. Видеоповтор между тем все-таки рассмотрел во время атаки крохотный офсайд, и стадион радостно заревел, понимая, что уж очко-то «Барселона» не упустит.
Она, однако, смогла добиться даже большего. В том выпаде, что принес ей выигрыш, классно сработали все три его главных участника. Роберт Левандовский в этой встрече не блеснул снайперскими талантами, зато в решающий момент блеснул талантом ассистентским, отдав изумительный пас пяткой налево Алехандро Бальде. Пас Бальде, разрезавший напополам штрафную, тоже был хорош — как и подключение на него Франка Кессье, продлившего серию побед «Барселоны» над «Реалом» до трех. А это, между прочим, рекорд каталонцев в Clasico.
Ценность же выигрыша безусловна. Перед 26-м туром интрига в чемпионате Испании еще жила, еще можно было представить, как «Реал», справившись с лидером и приблизившись к нему на расстояние в шесть очков, заставляет каталонцев на финише турнира, чувствуя дыхание преследователя, нервничать, оступаться на ровном месте.
Теперь же исход «золотой гонки», кажется, решен. Во всяком случае, разбазарить отрыв в дюжину баллов за 12 туров такая «Барселона» может, только если отчего-то этого сама захочет.
Чтобы упустить его, нужно проваливать в матчах с командами вроде «Райо Вальекано», «Осасуны», «Сельты». Сценарий для футбольной фантастики, а не футбольной реальности.
Очередные туры европейских национальных чемпионатов
Чемпионат Испании
26-й тур. «Атлетико»—«Валенсия» 3:0 (Гризманн, 23; Карраско, 49; Лемар, 67). «Бетис»—«Мальорка» 1:0 (Иглесиас, 48). «Осасуна»—«Вильярреал» 0:3 (Чуквезе, 14; Моралес, 85, 90+3). «Реал Сосьедад»—«Эльче» 2:0 (Кубо, 48; Барренечеа, 90). «Барселона»—«Реал» 2:1 (Роберто, 45; Кессье, 90+2 — Араухо, 9 (автогол)). Положение команд. 1. «Барселона» — 68 очков. 2. «Реал» — 56. 3. «Атлетико» — 51. 4. «Реал Сосьедад» — 48. 5. «Бетис» — 45. 6. «Вильярреал» — 41.
Чемпионат Германии
25-й тур. «Бохум»—«Лейпциг» 1:0 (Машович, 48). «Боруссия» (Дортмунд)—«Кёльн» 6:1 (Геррейру, 15; Аллер, 17, 69; Ройс, 32, 70; Мален, 36 — Зельке, 42). «Унион»—«Айнтрахт» 2:0 (Рани Хедира, 53; Беренс, 75). «Майнц»—«Фрайбург» 1:1 (Онисиво, 90+6 — Доан, 55). «Байер»—«Бавария» 2:1 (Паласиос, 55 (пен.), 73 (пен.) — Киммих, 22). Положение команд. 1. «Боруссия» — 53 очка. 2. «Бавария» — 52. 3. «Унион» — 48. 4. «Фрайбург» — 46. 5. «Лейпциг» — 45. 6. «Айнтрахт» — 40.