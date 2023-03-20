«Барселона» оставила «Реал» вне игры

Судьбу «золотой гонки» в чемпионате Испании решило очередное Clasico, в котором «Барселона», побывав буквально в миллиметрах от поражения, от которого ее спасла VAR, вырвала победу — 2:1 — в концовке домашнего матча с «Реалом» благодаря голу Франка Кессье. За 12 туров до финиша первенства каталонцы оторвались от преследователя на дюжину баллов, и такой отрыв мадридскому клубу, конечно, уже не отыграть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье (№19) в компенсированное время забивает победный гол в ворота «Реала»

Фото: Juan Medina / Reuters Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье (№19) в компенсированное время забивает победный гол в ворота «Реала»

Фото: Juan Medina / Reuters

Минувший европейский футбольный уикенд украсил матч двух испанских гигантов, в котором «Барселона», уступившая мадридцам в первом круге первенства, одержала уже третью подряд победу над ними. До этого, в январе, она обыграла «Реал» в финале Суперкубка в Саудовской Аравии, а две недели назад — в первом матче полуфинала Кубка страны на чужом поле.

Самое любопытное, что все эти три встречи радикально отличались по стилистике. В суперкубковом матче «Барселона» формально одолела «Реал» с таким счетом — 3:1,— который, как правило, означает борьбу. Но на самом деле ее, по сути, не было. Каталонцы задушили «Реал», заставив его выглядеть почти что жалко. В кубковой встрече они удивили тем, что выкинули на помойку ключевой принцип своей философии, поставленный командой во главу угла давным-давно и, естественно, никуда не девшийся, после того как ее возглавил молодой тренер Хави. «Барселона» всегда играет от владения мячом. А тут она щедро, будто какой-то аутсайдер, подарила его «Реалу», ограничившись скромнейшими по собственным меркам 36%. Но и это мадридцам не помогло.

Воскресный матч был не похож ни на один из предыдущих, сыгранных в 2023 году. Зато он был похож на традиционное Clasico, в котором ни у кого из соперников слишком очевидного преимущества нет и в котором все может перевернуться с ног на голову в любую секунду.

Тем, кто за ним наблюдал, наверняка очень быстро захотелось поставить на то, что «Реал», вдоволь поучившийся на болезненных ошибках, на сей раз срыва избежит. Удача в таких матчах имеет колоссальный вес, а мадридцам с их ранним голом повезло жутко: мяч оказался в воротах после нелепой срезки от головы Рональда Араухо, прерывавшего прострел Винисиуса.

Потом, разумеется, хотелось уже поставить на «Барселону». Пропустив, он стала куда активнее. И хотя Гави в роли плеймейкера в этом матче смотрелся так себе, а атаки через центр поэтому проходили редко, чтобы нагрузить мадридскую защиту по полной, хватало и простых кроссов. «Реал» долго выплывал прежде всего на спокойствии и убедительности своего голкипера Тибо Куртуа, но в конце концов, прямо перед перерывом, и тот оказался бесполезен. Удар Рафиньи мадридцы заблокировали, однако отскок достался Серхи Роберто, и на его выстрел среагировать было уже фактически невозможно.

Но и этот барселонский успех не вылился в устойчивый тренд. Хозяева во втором тайме были поагрессивнее. Тем не менее «Реал» держался стойко, а в итоге очутился, можно сказать, в миллиметрах от победы, когда Маркос Асенсио переправил в сетку передачу от Дани Карвахаля. В эпоху до появления VAR такой гол судья без колебаний засчитал бы и не нарвался даже на крохотную порцию критики в свой адрес, потому что хотя бы более или менее заметных поводов отменять его не обнаруживалось. Видеоповтор между тем все-таки рассмотрел во время атаки крохотный офсайд, и стадион радостно заревел, понимая, что уж очко-то «Барселона» не упустит.

Она, однако, смогла добиться даже большего. В том выпаде, что принес ей выигрыш, классно сработали все три его главных участника. Роберт Левандовский в этой встрече не блеснул снайперскими талантами, зато в решающий момент блеснул талантом ассистентским, отдав изумительный пас пяткой налево Алехандро Бальде. Пас Бальде, разрезавший напополам штрафную, тоже был хорош — как и подключение на него Франка Кессье, продлившего серию побед «Барселоны» над «Реалом» до трех. А это, между прочим, рекорд каталонцев в Clasico.

Ценность же выигрыша безусловна. Перед 26-м туром интрига в чемпионате Испании еще жила, еще можно было представить, как «Реал», справившись с лидером и приблизившись к нему на расстояние в шесть очков, заставляет каталонцев на финише турнира, чувствуя дыхание преследователя, нервничать, оступаться на ровном месте.

Теперь же исход «золотой гонки», кажется, решен. Во всяком случае, разбазарить отрыв в дюжину баллов за 12 туров такая «Барселона» может, только если отчего-то этого сама захочет.

Чтобы упустить его, нужно проваливать в матчах с командами вроде «Райо Вальекано», «Осасуны», «Сельты». Сценарий для футбольной фантастики, а не футбольной реальности.

Алексей Доспехов