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Коммерсантъ FM
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Уровень взятки оценили сроком

За 200 тысяч рублей сотрудник ВНИИМС отсидит семь лет

К семи годам колонии строгого режима с последующим запретом занимать руководящие должности приговорил суд ведущего сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института метрологической службы (ВНИИМС) Андрея Кротова. По версии следствия, Кротов за взятку в 200 тыс. руб. помог представителю бельгийской фирмы Magnetrol International Николаю Плетневу получить сертификаты соответствия на уровнемеры Jupiter и Eclipse, выпускаемые компанией. Сотрудничавший со следствием взяткодатель отделался условным сроком.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На оглашение приговора в Дорогомиловский райсуд Москвы Андрей Кротов, находившийся под домашним арестом с момента возбуждения уголовного дела в июне 2020 года, приехал сам.

События, ставшие поводом для возбуждения уголовного дела, произошли в 2018 году.

По данным Следственного комитета России (СКР), Андрей Кротов за 200 тыс. руб. помог представителю бельгийской фирмы Magnetrol International Николаю Плетневу получить сертификаты соответствия на уровнемеры Jupiter и Eclipse.

Деньги были переданы не лично Андрею Кротову, а поступили на счет подконтрольного ему ООО ЦМС.

После задержания следователи предъявили Андрею Кротову и Николаю Плетневу обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 209 (получение взятки в крупном размере) УК и ч. 4 ст. 291 УК (дача взятки) соответственно. Пресненский райсуд, в который СКР обратился с ходатайствами о заключении обоих злоумышленников под стражу, распорядился отправить Андрея Кротова под домашний арест, а взяткодателю Плетневу и вовсе избрал запрет определенных действий.

Первым Дорогомиловский райсуд приговорил представителя бельгийской компании. Тот полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. С учетом этого прокурор попросил в прениях назначить ему пять лет условного заключения, с чем суд и согласился.

Андрей Кротов оспаривал выдвинутое против него обвинение. Он, в частности, утверждал, что его ООО получило 200 тыс. руб. вполне легально за работы, связанные с сертификацией, и поэтому данные деньги нельзя считать взяткой.

Однако государственный обвинитель посчитал, что подсудимый таким образом пытается уйти от ответственности, и предложил признать чиновника виновным, что называется, по полной программе.

Из оглашенной в суде резолютивной части следовало, что он приговорен к семи годам строгого режима со штрафом в размере двукратной суммы взятки, то есть должен выплатить 400 тыс. руб. Кроме того, ему запрещено после отсидки в течение четырех лет занимать должности в государственных органах, в органах местного самоуправления, а также в государственных и муниципальных учреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Вошедшие в зал конвоиры надели на осужденного наручники. Защита собирается обжаловать приговор.

Стоит отметить, что входящий в структуру Росстандарта ФГУП ВНИИМС является головной научной организацией в области метрологии и ведущим научно-практическим центром метрологического обеспечения различных отраслей экономики. А компания Magnetrol специализируется на технологических решениях для измерения и управления, а также на производстве инновационных регуляторов уровня для перерабатывающих отраслей.

Алексей Соковнин

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