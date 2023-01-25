Благотворители подсчитали убытки

Снижение общего финансирования по итогам года отметили 40% благотворительных организаций. Поступления от коммерческих компаний снизились у 56% НКО. Такие данные показал мониторинг пожертвований фонда «Нужна помощь» и сервиса CloudPayments. Наиболее пострадали в 2022 году направления «Правозащита» (пожертвования сократились на 13%) и «Медицина и здравоохранение» (7%). А вот на помощь социально уязвимым группам, в том числе беженцам, стали жертвовать на 35% больше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Фонд «Нужна помощь» и сервис CloudPayments представили результаты мониторинга пожертвований некоммерческим организациям «Бенчмаркинг НКО». Они проанализировали, что происходило с пожертвованиями в течение 2022 года и как на фандрайзинге отразилась спецоперация на Украине.

Ссылаясь на данные опроса «Пульс НКО» (его реализует ВШЭ при экспертной поддержке БФ «Нужна помощь»), который проводился в конце 2022 года среди 227 НКО, авторы мониторинга указывают, что 40% респондентов отметили снижение общего финансирования по итогам года. Наибольшее снижение зафиксировано по двум каналам — поступления от коммерческих компаний (56% НКО отметили снижение) и пожертвования частных лиц (48%).

Резкое снижение пожертвований (на 14% в среднем) произошло в марте 2022 года, когда люди стали массово снимать деньги со счетов и заводить карты «Мир». Из-за этого, указывают аналитики, пострадали в основном рекуррентные пожертвования, которые фонды на протяжении всего года пытались вернуть (и практически вернули). Разовые же пожертвования стали снижаться с мая и так и не пришли в норму. При этом именно разовые пожертвования вносят наибольший вес в общую сумму сборов: средняя их доля в общей сумме сборов — 70%.

Общая сумма сборов в 2022 году в сравнении с 2021 годом выросла примерно на 3%. Однако, говорится в отчете, это не покрывает размер официальной инфляции в 12%.

Отдельно авторы мониторинга отмечают декабрь как один из наиболее успешных и стабильных месяцев с точки зрения частного фандрайзинга. Ежегодно общая сумма сборов в декабре прирастала к ноябрю в среднем на 50%. В 2022 году также зафиксирован высокий прирост: общая сумма больше, чем в ноябре, на 51%, общее число пожертвований — на 23%. Однако в сравнении с 2021 годом собрано на весь сектор НКО на 11% меньше, чем в декабре 2021 года. Обычно рост в декабре обеспечивался за счет существенного увеличения числа разовых пожертвований, но по ним снижение на 18% в сравнении с 2021 годом. При этом сам размер среднего пожертвования, как разового, так и рекуррентного, даже вырос на 5% по сравнению с 2021 годом: с 717 до 750 руб. «То есть снижение темпов роста сборов в первую очередь обусловлено не тем, что изменился размер пожертвования, а тем, что меньше людей в целом стали участвовать в благотворительности»,— приходят к выводу авторы мониторинга.

Один из наиболее пострадавших по итогам года стало направление «Медицина и здравоохранение». Общий объем сборов на эти цели меньше на 7%, чем в 2021 году. Правозащитные организации также закончили в минусе (13%).

При этом возросла денежная поддержка социально уязвимых групп (дети-сироты, люди с инвалидностью, бездомные, пожилые), а также, что особенно актуально, беженцев. По итогам 2022 года суммы пожертвований увеличились здесь примерно на 35%. Общий же объем пожертвований по этим направлениям составляет около 24% от всей суммы пожертвований на благотворительность (вырос с 17% в 2021 году). Кроме того, в плюсе к предыдущему году НКО, которые занимаются помощью бездомным животным и экологией (в среднем по +67% на направление).

Руководитель благотворительного фонда «Ковчег» (помогает малоимущим, многодетным семьям, матерям-одиночкам) из Свердловской области Александр Ощепков подтверждает, что за минувший год количество пожертвований в организацию уменьшилось примерно на 10%. Однако, добавляет господин Ощепков, местные предприятия стали в больших объемах жертвовать одежду — новую, с бирками.

Директор петербургского фонда «Апрель» (занимается системной поддержкой выпускников и воспитанников детских домов, детей в кризисных и приемных семьях) Людмила Уманец отмечает большой отклик на помощь беженцам, особенно если речь о сборе одежды или продуктов. «Но на это люди и раньше хорошо откликались,— говорит госпожа Уманец.— Сложнее с финансированием системной поддержки. В рамках нашего образовательного проекта мы сократили количество репетиторов, которые посещали детей в детдомах. Продолжаем реализовывать направление юридической консультации, но адресных поступлений туда сейчас нет».

Бюджет фонда помощи людям с БАС и другими нейромышечными заболеваниями «Живи сейчас» в 2022 году, напротив, превысил прошлогодний: 72 млн руб. против примерно 40 млн руб. По словам руководителя организации Натальи Луговой, это произошло благодаря нескольким грантам, в том числе президентскому, выделенному на развитие образовательного портала для людей с БАС. Впрочем, Людмила Уманец полагает, что президентский грант получить сейчас сложно, так как предпочтение отдается организациям, реализующим программы в Донбассе и других присоединенных территориях.

Менеджер по работе с частными донорами «Нужна помощь» Алена Удаленкова считает, что последствия событий 2022 года благотворительный сектор будет ощущать еще очень долго. «Вселяет некоторую надежду на будущее то, что однажды международная ситуация улучшится, и это может стать поворотной точкой для НКО и российского благотворительного сектора в целом,— говорит госпожа Удаленкова.— Это, конечно, во многом зависит от того, как будет урегулирован конфликт. Но его завершение может запустить огромную волну поддержки некоммерческого сектора в России, который будет еще много лет помогать в том числе тем, кто пострадал в ходе военных действий».

Наталья Костарнова