Путин: президентские выборы 2024 года состоятся в строгом соответствии с законом

Президент Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию, что местные выборы в 2023 году и президентские в 2024-м пройдут строго в соответствии с законом.

«Президентские выборы 2024 года состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических процедур»,— сказал президент во время послания Федеральному собранию.

Следующие президентские выборы в России должны состояться 17 марта 2024 года. Как ранее узнал «Ъ», в Кремле начали подготовку к электоральному циклу в январе 2023 года.