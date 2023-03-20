Инвестор вложит 75 млн рублей в производство частей для автосидений в Нижнем Новгороде

ООО «Пионер трейд» намерен вложить 75 млн руб. в запуск производства комплектующих для автомобильных сидений и замков в Нижнем Новгороде. Планируемый объем производства — 7,5 тыс. единиц товара в месяц, сообщили в Корпорации развития региона.

Наряду с производством компонентов предприятие намерено заниматься переоборудованием транспорта под спецтехнику. Проект планируют реализовать в 2023-2029 годах на участке в поселке Доскино.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Пионер трейд» зарегистрировано в Нижнем Новгороде с 2021 года с минимальным уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности – аренда и управление недвижимостью. Директор – Олег (Владимирович) Сорокин, ему принадлежат 60% компании. Еще 40% находятся в собственности Ильи Агаркова, совладельца Нижегородского пружинного завода.

Анастасия Еремина