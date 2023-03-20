Товары из российской промзоны в Египте разрешили продавать внутри страны

Компании-резиденты Российской промышленной зоны в Египте смогут продавать свои на территории арабской республики, а не только в третьих странах, как предполагалось изначально. О подписании соответствующего соглашения рассказал вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

«Мы конкретизировали новый участок, и в том числе ряд других изменений, которые позволяют реализовывать продукцию, произведенную в этой зоне, в том числе на египетском рынке, что очень важно и для коллег, и для наших компаний в первую очередь»,— указал господин Мантуров в ходе заседания Российско-египетской комиссии по торговому, экономическому, научно-техническому сотрудничеству (цитата по ТАСС).

Вместе с тем дополнительное соглашение предусматривает расширение территории промзоны еще на 50 гектаров (с 525). По планам Минпромторга, строительство объектов на территории должно начаться в 2024 году. Там разместят объекты промышленной инфраструктуры, а тои числе, под аренду.

Накануне, 19 марта, вице-премьер Денис Мантуров встретился с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. В фокусе внимания было экономическое сотрудничество между двумя государствами.

Григорий Лейба