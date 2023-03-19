Президент Египта обсудил с Мантуровым создание промзоны РФ и поставки зерна

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сегодня принял высокопоставленную делегацию из России, в которую входили вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и спецпредставитель президента России Михаил Богданов. В ходе встречи обсуждалось экономическое сотрудничество двух стран, сообщают российская и египетская стороны по ее итогам.

«Обсуждения касались российских инвестиций и развития совместных предприятий в Египте в ряде областей, в частности строительства атомной электростанции в Эль-Дабаа, а также создания российской промышленной зоны в промышленной зоне Суэцкого канала»,— сообщает офис президента Египта. Стороны также обсудили сотрудничество в сфере поставок зерна и продовольствия.

Развитию торговых отношений поспособствует заключение соглашения между государствами Евразийского экономического союза и Египтом, сообщает по итогам встречи правительство РФ. «Страны все активнее взаимодействуют в очном формате, поэтому рассчитываем на скорейший выход на финальные договоренности»,— прокомментировал господин Мантуров.

Мария Федотова