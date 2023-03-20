МВД: срок действия истекающих в этом году водительских прав продлен на 3 года

МВД продлило на три года срок действия водительских прав, истекающих в 2022 или 2023 году. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев на коллегии МВД с участием Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам министра, срок действия прав продлили для удобства водителей и снижения административной нагрузки на органы МВД. Он также рассказал, что в присоединенных к РФ регионах 135 тыс. человек получили по упрощенной системе водительские права, передает ТАСС.

В апреле 2022 года премьер Михаил Мишустин продлил все водительские удостоверения, срок действия которых истекал в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года, автоматически на три года. Данное решение коснулось в общей сложности около 5 млн документов. В целом в прошлом году по итогам экзаменов ГИБДД водительские права получили 1,35 млн граждан, что на 12% меньше, чем годом ранее.