«Одноклассники» сократили логотип до «ОК»

Социальная сеть «Одноклассники» представила обновленный логотип, который сократился до «ОК». Новая эмблема призвана подчеркнуть, что «Одноклассники» — это уже не просто про поиск друзей онлайн. В соцсети заявили, что это первый шаг к новому дизайну и визуальному стилю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Новый логотип «Одноклассников» официально продемонстрируют в готовящемся к выходу шоу соцсети «ОКнутые люди», ведущим которого станет Сергей Бурунов. Проект будет посвящен уникальным увлечениям пользователей соцсети и станет первым из серии оригинальных шоу, планирующихся к запуску на платформе в 2023 году. В «ОКнутых людях» приняли участие такие блогеры и артисты, как Ольга Серябкина, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Варвара Щербакова, Константин Ивлев и Стас Костюшкин. Они должны будут разделиться на команды и угадать хобби пользователей, чтобы получить приз.

Евгений Федуненко