Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Одноклассники» сократили логотип до «ОК»

Социальная сеть «Одноклассники» представила обновленный логотип, который сократился до «ОК». Новая эмблема призвана подчеркнуть, что «Одноклассники» — это уже не просто про поиск друзей онлайн. В соцсети заявили, что это первый шаг к новому дизайну и визуальному стилю.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Новый логотип «Одноклассников» официально продемонстрируют в готовящемся к выходу шоу соцсети «ОКнутые люди», ведущим которого станет Сергей Бурунов. Проект будет посвящен уникальным увлечениям пользователей соцсети и станет первым из серии оригинальных шоу, планирующихся к запуску на платформе в 2023 году. В «ОКнутых людях» приняли участие такие блогеры и артисты, как Ольга Серябкина, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Варвара Щербакова, Константин Ивлев и Стас Костюшкин. Они должны будут разделиться на команды и угадать хобби пользователей, чтобы получить приз.

Евгений Федуненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...