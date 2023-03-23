Индикаторы

Паника на бирже

11 марта Калифорнийский регулятор объявил банкротом Silicon Valley Bank (SVB) — 16-й по величине банк США, специализировавшийся на поддержке технологических стартапов. В нем были не застрахованы почти 90% депозитов на общую сумму $175 млрд. Опасаясь потрясений в банковском секторе, вкладчики других банков стали массово выводить свои средства. Следом за SVB о банкротстве сообщил нью-йоркский Signature Bank — потери его вкладчиков составили $118 млрд. Закрылся и Silvergate Bank, специализировавшийся на криптовалютах. За пару дней рынок акций потерял $465 млрд. В красной зоне Нью-Йоркской фондовой биржи оказались бумаги банковского сектора.

Чем опасен России обвал на западных биржах, читайте в статье «Кризис современного типа».

Золото снова в цене

В 2022 году на фоне противостояния Востока и Запада частные инвесторы приобрели рекордный за девять лет объем золотых слитков и монет. По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), в 2022 году объем золота, купленного физическими лицами, составил 1217 тонн — максимум с 2013 года. Только в четвертом квартале частные инвесторы купили 340 тонн физического металла. Суммарный спрос в США и Европе достиг 427 тонн, обновив абсолютный рекорд 2011 года (416 тонн). За минувший месяц, по подсчетам «Денег», цена золота подросла на 2,6%, до $1903 за тройскую унцию. По мнению экспертов, в ближайшее время золото может подорожать и до $2000.

Подробнее о ценах на благородный металл читайте в статье «Золотая лихорадка».

Автомобили дорожают

В прошлом году цены на автомобили в России показали рекордный рост — на новые и подержанные легковые машины подскочили на 24,33%. Это самый высокий показатель за десятилетие. Предыдущий рекорд Росстат зафиксировал в 2021 году, когда в период пандемии средняя цена автомобиля поднялась на 14,48%. В 2022 году наиболее значительно подорожали новые машины иностранных брендов — на 39,11%. «Сгладили» статистику подержанные авто, которые выросли в цене всего на 6,75%.

Что будет с ценами на автомобили в этом году, читайте в статье «Гонки по вертикали».

Рекордный военный бюджет

В середине марта Пентагон обнародовал запрос Конгрессу рекордного оборонного бюджета на 2024 год в размере $842 млрд — это на $26 млрд, или 3,2%, больше, чем было запрошено на 2023 год. Впрочем, с учетом дополнительных ассигнований к уже утвержденному бюджету этого года (до $858 млрд) новый бюджет нынешнему даже уступает. Но и это в четыре раза больше оборонного бюджета Китая в 2023 году ($224,8 млрд) и в 13 раз — российского (около $65 млрд).

Как США благодаря войне вытащили свою экономику из кризиса, читайте в статье «Лекарство от депрессии».