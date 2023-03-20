Арбитражный суд конфисковал у бизнес-омбудсмена Петербурга стивидорную компанию

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти обратил в пользу государства АО «Коммерческий центр, транспорт и лес» (КЦТЛ). Стивидорная компания принадлежит в Петербурге Александру Абросимову, конфисковать ее требовала Генпрокуратура.

Ведомству удалось доказать, что на компанию незаконно вывели активы «Северной верфи», оборонного предприятия, занимающегося строительством, ремонтом и модернизацией кораблей, в том числе ВМФ.

Доводы прокуратуры строились на основе проверки приватизации судостроительного предприятия. Как следует из материалов дела, господин Абросимов учредил АО «Коммерческий центр, транспорт и лес» 18 февраля 1994 года совместно с 19 работниками транспортного цеха «Северной верфи», который на тот момент возглавлял. В течение года ныне действующий бизнес-омбудсмен одновременно занимал должности коммерческого директора верфи и гендиректора КТЦЛ. Согласно заключению СПбГУ, именно реорганизация верфи и выделение из ее структуры новых предприятий привело ее к банкротству.

Напомним, что активы КТЦЛ были арестованы в ноябре 2022 года по иску Генпрокуратуры. Тогда ведомство требовало признать недействительным договор «об образовании и деятельности холдинговой группы» между КЦТЛ и АО «Северная верфь», заключенный в ноябре 1994 года. Представители ответчиков утверждают, что претензии к ним необоснованны, а решение будет обжаловано.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бизнес-омбудсмен не защитился от прокуратуры».

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