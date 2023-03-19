Бизнес-омбудсмен не защитился от прокуратуры

Как стало известно «Ъ», суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства акции АО «Коммерческий центр, транспорт и лес» (КЦТЛ) — стивидорной компании бизнес-омбудсмена по Санкт-Петербургу Александра Абросимова, ежегодно обрабатывающей, согласно ее же отчетности, 370 тыс. тонн грузов. На нее, доказал в суде надзор, были незаконно выведены активы «Северной верфи» — оборонного предприятия, занимающегося строительством, ремонтом и модернизацией кораблей, в том числе ВМФ. Представители ответчиков утверждают, что претензии к ним необоснованны, а решение будет обжаловано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Абросимов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Абросимов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрел иск (.pdf) заместителя генпрокурора Игоря Ткачева, основанный на результатах проверки порядка приватизации госпредприятия «Северная верфь», которая была проведена еще в 90-е годы. Сам завод был создан в 1912 году, строит и ремонтирует боевые надводные корабли. Сейчас предприятие, входящее в Объединенную судостроительную корпорацию, ведет строительство шести фрегатов проекта 22350, которые находятся на разных стадиях готовности.

Как следует из материалов дела, тогдашний начальник транспортного цеха АО «Северная верфь» Александр Абросимов совместно с 19 работниками данного структурного подразделения учредил 18 февраля 1994 года АО КЦТЛ. Уставный капитал общества на сумму 400 тыс. неденоминированных рублей был разделен на 400 акций, которые участники распределили между собой. Затем количество ценных бумаг было увеличено до 66 861 штуки.

В период с мая 1994 по май 1995 года Александр Абросимов являлся уже коммерческим директором АО «Северная верфь» и одновременно генеральным директором КЦТЛ, «то есть имел личную заинтересованность в реализации незаконного плана», считает надзор.

В ноябре 1994 года гендиректор верфи Юрий Боков заключил с АО КЦТЛ договор о передаче ему имущества на сумму 8 млрд 461 млн 311 тыс. неденоминированных рублей. В обмен «Северная верфь» должна была получить 66 461 акцию КЦТЛ.

Оставшиеся 400 акций были распределены между учредителями общества, которые, по версии истца, «действовали недобросовестно» и знали о незаконном приобретении имущества верфи. Более того, акции, полученные «Северной верфью» по генеральному договору с КЦТЛ, в собственность Российской Федерации, которая «внесла определяющий вклад в создание и капитализацию данного общества, не поступили». Их передали третьим лицам, в том числе работникам «Северной верфи», АО «СВ-Инвест» (компания, выделенная из верфи) и КЦТЛ, которые распорядились ценными бумагами по своему усмотрению.

В результате «совокупное, последовательное, взаимосвязанное, поэтапное и целенаправленное совершение указанных противоправных действий привело к необратимым последствиям, нарушающим права и законные интересы Российской Федерации».

На стороннюю организацию — КЦТЛ были выведены активы завода, а доля государства в уставном капитале верфи уменьшена с 60% до 46%. Все это в итоге привело к банкротству оборонного предприятия, которое потом пришлось восстанавливать.

Согласно заключению Санкт-Петербургского государственного университета, выпущенному в январе 2023 года, именно реформирование организационной структуры верфи путем выделения из нее неразрывно технологически взаимосвязанных отдельных структурных подразделений явилось одним из основных факторов, вызвавших у нее серьезные проблемы.

После банкротства верфи ее бывший гендиректор господин Боков устроился на работу в КЦТЛ, что, по данным истцов, «указывало на его личную заинтересованность в незаконном обогащении» за счет имущества АО «Северная верфь», принадлежавшего Российской Федерации. В свою очередь, Александр Абросимов лично и через аффилированные иностранные компании и членов своей семьи в период с 1994 по 2022 год приобрел 64 060 акций (95,8%) КЦТЛ, которые подлежали передаче в собственность России.

Ответчики в суде ссылались на истечение искового срока давности, а кроме того, настаивали, что в случае удовлетворения иска требование должно быть обращено на имущество завода, переданное КЦТЛ, а не на акции общества.

Суд, вынося решение о передаче государству 100% акций КЦТЛ, сообщил, что это решение обусловлено тем, что имущество данной организации было полностью сформировано за счет активов «Северной верфи», созданной на базе госпредприятия.

Представители ответчиков рассказали «Ъ», что обжалуют решение арбитража как незаконное и необоснованное. Они обратили внимание на то, что проект реорганизации «Северной верфи» с продажей части активов был утвержден в 1993–1994 годах Государственным комитетом имущества, который возглавляли Анатолий Чубайс и Альберт Кох. Правда, в деле теперь говорится, что неназванные руководители комитета «явно действовали с превышением полномочий и вопреки правам и законным интересам Российской Федерации».

Так или иначе, отмечают представители ответчиков, АО КЦТЛ получило активы, не относящиеся к производству и ремонту боевых кораблей: причалы и склады, использованные для подвоза и хранения стройматериалов, в том числе песка. «Корветам там просто негде развернуться»,— отметил собеседник «Ъ». По его данным, верфь и КЦТЛ проверялись прокурорами, а потом и Госдумой в 1990-х и 2000-х годах, но тогда вопросов к приватизации не возникло.

В любом случае, отмечают представители ответчиков, главными пострадавшими во всей этой истории стали предприниматели, выкупившие госпакет акций КЦТЛ в 2012 году (в возврате более 100 млн руб. им в арбитраже было отказано), а также рабочие предприятия или их наследники, выступавшие соответчиками по прокурорскому иску. Из 200 человек, владевших ценными бумагами, почти половина уже умерли. Остальные в случае обращения акций в доход государства не получат за свои бумаги порядка 200–500 тыс. руб.

Между тем государство вместе с акциями компании должно получить контроль над крупным морским терминалом, который, как сказано на сайте КЦТЛ, ежегодно обрабатывает более 370 тыс. тонн различных грузов, включая опасные. На балансе общества 4 причала, 7 км железнодорожных путей, 65 тыс. кв. м открытых и 25 тыс. кв. м крытых складских помещений, а также 3,5 тыс. кв. м офисных помещений и множество различной техники.

Николай Сергеев