Четырех жителей Петербурга госпитализировали с оспой обезьян

Оспа обезьян — вирусное заболевание, вызываемое вирусом, который относится к роду Orthopoxvirus. Типичными симптомами являются кожная сыпь или поражение слизистых оболочек, которые могут длиться на протяжении 2–4 недель и сопровождаться лихорадкой, головной болью, болями в мышцах, болью в спине, слабостью и увеличением лимфатических узлов.