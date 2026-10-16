Четырех жителей Петербурга госпитализировали с оспой обезьян
В Петербурге четверым жителям лабораторно подтвердили оспу обезьян. Все заболевшие находятся в городской больнице, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Накануне в Подмосковье госпитализировали пятерых человек с подозрением на эту инфекцию. По данным телеканала, они жили в одной квартире и обратились за медицинской помощью после контакта с возможным носителем вируса 10 октября. Региональное управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование.
Оспа обезьян — вирусное заболевание, вызываемое вирусом, который относится к роду Orthopoxvirus. Типичными симптомами являются кожная сыпь или поражение слизистых оболочек, которые могут длиться на протяжении 2–4 недель и сопровождаться лихорадкой, головной болью, болями в мышцах, болью в спине, слабостью и увеличением лимфатических узлов.
Люди могут заразиться оспой обезьян при физическом контакте с зараженным человеком, загрязненными предметами или инфицированными животными. Большинство людей полностью выздоравливают, но у некоторых заболевание протекает в тяжелой форме. Одна из последних массовых вспышек заболевания произошла в 2022 году. Тогда глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в связи с оспой обезьян объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, было выявлено более 50 тыс. человек. Летом 2024 года снова была объявлена чрезвычайная ситуация, связанная со вспышкой обезьяньей оспы, но болезнь не получила широкого распространения по миру и осталась локализована в странах Африки.