Exit polls: правящая партия Казахстана лидирует на выборах с 53,33–54,42%

Правящая партия Казахстана «Аманат» получила 53,46% голосов на внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные exit poll, проведенного Институтом евразийской интеграции. По данным института комплексных социальных исследований СОЦИС-А, «Аманат» набрала 54,42%, по данным Института демократии — 53,33%.
Данные exit polls:
- «Ауыл»: Институт евразийской интеграции — 10,52%, СОЦИС-А — 10,21%, Институт демократии — 11,26%;
- «Республика»: Институт евразийской интеграции — 8,9%, СОЦИС-А — 8,79%, Институт демократии — 8,33%;
- НПК: Институт евразийской интеграции — 6,25%, СОЦИС-А — 6,89%, Институт демократии — 6,93%;
- «Байтак»: Институт евразийской интеграции — 3,22%, СОЦИС-А — 2,17%, Институт демократии — 2,51%;
- «Ак жол»: Институт евразийской интеграции — 7,87%, СОЦИС-А — 8,21%, Институт демократии — 8,87%;
- ОСДП: Институт евразийской интеграции — 5,31%, СОЦИС-А — 4,91%, Институт демократии — 5,12%.
- Проголосовали против всех: Институт евразийской интеграции — 4,47%, СОЦИС-А — 4,4%, Институт демократии — 3,65%.
На парламентских выборах 30% депутатов избираются по одномандатным округам, остальные 70% выдвигаются по партийным спискам. Предыдущий раз парламент Казахстана избирался в 2021 году.
Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Казахстан ждут очередные внеочередные».