Exit polls: правящая партия Казахстана лидирует на выборах с 53,33–54,42%

Правящая партия Казахстана «Аманат» получила 53,46% голосов на внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные exit poll, проведенного Институтом евразийской интеграции. По данным института комплексных социальных исследований СОЦИС-А, «Аманат» набрала 54,42%, по данным Института демократии — 53,33%.

Данные exit polls:

«Ауыл» : Институт евразийской интеграции — 10,52%, СОЦИС-А — 10,21%, Институт демократии — 11,26%;

: Институт евразийской интеграции — 10,52%, СОЦИС-А — 10,21%, Институт демократии — 11,26%; «Республика» : Институт евразийской интеграции — 8,9%, СОЦИС-А — 8,79%, Институт демократии — 8,33%;

: Институт евразийской интеграции — 8,9%, СОЦИС-А — 8,79%, Институт демократии — 8,33%; НПК : Институт евразийской интеграции — 6,25%, СОЦИС-А — 6,89%, Институт демократии — 6,93%;

: Институт евразийской интеграции — 6,25%, СОЦИС-А — 6,89%, Институт демократии — 6,93%; «Байтак» : Институт евразийской интеграции — 3,22%, СОЦИС-А — 2,17%, Институт демократии — 2,51%;

: Институт евразийской интеграции — 3,22%, СОЦИС-А — 2,17%, Институт демократии — 2,51%; «Ак жол» : Институт евразийской интеграции — 7,87%, СОЦИС-А — 8,21%, Институт демократии — 8,87%;

: Институт евразийской интеграции — 7,87%, СОЦИС-А — 8,21%, Институт демократии — 8,87%; ОСДП : Институт евразийской интеграции — 5,31%, СОЦИС-А — 4,91%, Институт демократии — 5,12%.

: Институт евразийской интеграции — 5,31%, СОЦИС-А — 4,91%, Институт демократии — 5,12%. Проголосовали против всех: Институт евразийской интеграции — 4,47%, СОЦИС-А — 4,4%, Институт демократии — 3,65%.

На парламентских выборах 30% депутатов избираются по одномандатным округам, остальные 70% выдвигаются по партийным спискам. Предыдущий раз парламент Казахстана избирался в 2021 году.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Казахстан ждут очередные внеочередные».

Мария Федотова