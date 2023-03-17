Казахстан ждут очередные внеочередные

В Казахстане завершается ключевой этап политической реформы, проведенной президентом Касым-Жомартом Токаевым. Воскресные выборы в Мажилис (нижнюю палату парламента) и маслихаты (местные представительные органы власти) пройдут по новым правилам, которые считаются более демократичными. Конкурс на каждое кресло действительно рекордно большой. Тем не менее эксперты уверенно предсказывают победу правящей партии «Аманат», а также кандидатов, которые только числятся независимыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев (слева) и глава Совета безопасности Казахстана Нурсултан Назарбаев (второй справа)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев (слева) и глава Совета безопасности Казахстана Нурсултан Назарбаев (второй справа)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Выборы состоятся ровно через четыре года после того, как первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе со своего поста. 19 марта 2019 года он заявил, что «сделал для страны все, что мог», и теперь все в руках нового поколения. Преемник господина Назарбаева Касым-Жомарт Токаев, едва вступив на пост президента, дал понять, что для улучшения ситуации Казахстану нужна масштабная перезагрузка политической системы. Протесты в республике в январе 2022 года все процессы ускорили. В июне по итогам референдума в конституцию страны были внесены серьезные изменения. В декабре прошли досрочные выборы президента, а в январе был частично обновлен Сенат. И вот финальная точка: 19 марта пройдут внеочередные выборы в Мажилис и маслихаты.

Нынешняя избирательная кампания существенно отличалась от предшествующих. «Есть несколько особенностей. Во-первых, ни в одной партии не состоит основной носитель государственной власти — президент. И лояльность или непротивление ему проявляют сразу все партии. Во-вторых, кампания проходит после событий января 2022 года, которые поставили перед политиками задачу: институционализировать борьбу друг с другом, чтобы она ни в коем случае не выплескивалась на улицы»,— считает казахстанский политолог Газиз Абишев.

Кроме того, выборы проходят по новым правилам.

Произошел частичный отказ от голосования по партийным спискам.

И если на областном уровне сохранилась смешанная система (70% от партий и 30% одномандатников в Мажилис; 50 на 50 в областные маслихаты), то на уровне городов и районов полностью вернулись к одномандатным округам. С 7% до 5% снижен проходной барьер для партий. Появились самовыдвиженцы. В бюллетенях теперь есть графа «Против всех».

Как следствие, по мнению госсекретаря Казахстана Ерлана Карина, «меньше чем за год были созданы условия для реальной партийной конкуренции, а у граждан появилась возможность самостоятельно выдвигаться на выборах в парламент и маслихаты». В своем Telegram-канале господин Карин приводит следующую статистику: «В Мажилис в совокупности по партийным спискам и одномандатным округам было выдвинуто 892 кандидата (в среднем девять на один мандат)». Беспрецедентная активность отмечается и на выборах других уровней.

Опрошенные “Ъ” эксперты отмечают, что нарушений в ходе нынешней кампании относительно немного, а те, что есть, не связаны с использованием административного ресурса.

В пятницу в Генпрокуратуре Казахстана отчитались, что ими было зафиксировано 23 случая (в основном касающихся проведения незаконной предвыборной агитации). «Все факты проверены, виновные понесли административное наказание»,— заявил замглавы ведомства Жандос Умиралиев.

«Конкуренция между партиями есть, однако она, конечно, не столь принципиальная и беспощадная, какой могла бы быть. Стратегически власти застраховали кампанию от перехода в чересчур радикальное русло»,— считает Газиз Абишев. А другой политолог, Данияр Ашимбаев, добавляет, что президентская администрация в этот раз «демонстративно дистанцируется от выборного процесса». По мнению эксперта, «Токаева и его штаб устроит практически любой сценарий выборов, поскольку уже сейчас видно, что большинство составят достаточно конструктивно настроенные кандидаты, даже если они позиционируются как независимые». Более того, как заверяет господин Ашимбаев, «регионы получили жесткую команду — не увлекаться "корректировкой" итогов голосования».

Что же касается внешних оценок кампании, то, согласно выпущенному миссией Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ промежуточному отчету, большинство собеседников международных наблюдателей «приветствовали реформы, которые также учитывали несколько предыдущих рекомендаций БДИПЧ». «В то же время приоритетные рекомендации, касающиеся свободы мирных собраний, выражения мнений и средств массовой информации, остались без внимания»,— отмечается там же.

По мнению Данияра Ашимбаева, реакция внешних наблюдателей заранее понятна. «Если миссия СНГ традиционно поддерживает как сам ход избирательной кампании, так и ее итоги, то миссия ОБСЕ исходит из того, что власть должна сама вырастить либеральную оппозицию и отдать ей победу, лишь в таком случае к процессу выборов не будет претензий»,— считает политолог.

Согласно всем прогнозам, победу на выборах в Мажилис одержит правящая партия «Аманат» (в прошлом — «Нур Отан»).

И это даже несмотря на то, что, как отметил Данияр Ашимбаев, эта политическая сила «не использует бренд "президентской партии" при весьма высоком рейтинге Касым-Жомарта Токаева». Согласно опросу, проведенному 3–10 марта исследовательским институтом «Общественное мнение», за «Аманат» готовы проголосовать 66,7% избирателей. Порог в 5% также, вероятно, пройдут «Ауыл», Respublica, «Ак жол» и Народная партия. 5,3% избирателей, как предсказывают социологи, проголосуют против всех.

Александр Константинов, Астана