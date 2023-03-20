Посиди пока

Следственные изоляторы Москвы переполнены на 17,6%, сообщила столичный омбудсмен Татьяна Потяева. Член президентского Совета по правам человека Алексей Мельников полагает, что в реальности показатель мог бы оказаться вдвое выше, но арестованных переводят в другие регионы до решения суда. О переполненности СИЗО сообщают правозащитники в Тамбовской и Ростовской областях, а также в Крыму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Круглякова, Коммерсантъ Фото: Марина Круглякова, Коммерсантъ

На прошлой неделе столичный омбудсмен Татьяна Потяева сообщила, что уровень переполнения московских СИЗО «достаточно высок» — лимит наполнения превышен на 17,6%. Госпожа Потяева предположила, что привести изоляторы «в соответствие установленным требованиям» получится после «достройки» СИЗО №7 на Верхних Полях и ремонта камерных помещений СИЗО №1 (ул. Матросская Тишина). Пока этого не произошло, арестантов нередко переводят в соседние регионы. Напомним, в мае прошлого года член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева рассказала о «жутком перелимите» столичных СИЗО. По ее словам, в восьми изоляторах, рассчитанных на 9 тыс. арестантов, содержатся более 11 тыс. человек (переполнение около 22%). В августе 2022 года переполненность ряда изоляторов подтвердила ФСИН, уточнив при этом, что в целом российские СИЗО заполнены на 96%.

И правозащитники, и чиновники предлагали решить проблему за счет арестантов по экономическим статьям — путем избрания домашнего ареста или подписки о невыезде для обвиняемых в ненасильственных преступлениях. В феврале 2023 года об этом же говорил и президент Владимир Путин. Член СПЧ, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников объясняет: в столице «людей ускоренными темпами переводят в другие регионы еще до вступления в силу решения суда». Это незаконно, но позволяет разгрузить изоляторы: если бы не такая практика, уровень переполнения изоляторов в Москве составлял бы 30%, отмечает господин Мельников. Он подчеркивает, что многие обвиняемые в экономических преступлениях годами ждут приговора, а ФСИН тратит деньги на их содержание, медицинские расходы и перевозку в суды: «Я видел человека, который сидит в СИЗО за мошенничество в 45 тыс. руб. ущерба. Другой два года ждет приговора за ущерб в 170 тыс. руб. Почему бы не отпустить их под залог? В случае нарушения условий залога эти деньги пошли бы на пользу государства».

Как убедился “Ъ”, в ряде регионов также сохраняется проблема переполнения изоляторов. В Тамбовской области уровень переполнения в двух СИЗО составляет 15% и 18%. Решать проблему региональное управление ФСИН собирается, по данным “Ъ”, созданием дополнительных камер. В Ростовской области сохраняется избыток арестантов в СИЗО из-за закрытия одного из пяти изоляторов. Около 500 арестованных оттуда перевели в соседние регионы, в том числе в Чеченскую Республику. Председатель региональной ОНК Игорь Омельченко говорит про «большое количество» транзитных осужденных и «арестный» уклон правосудия: «В СИЗО отправляют беременных женщин, пожилых и больных людей, а также тех, кто совершил преступления экономического характера. На самом деле ответственность за переполнение СИЗО лежит не на ФСИН, а на следователях и судьях, которые отправляют людей под арест скорее в превентивном порядке».

Единственный в Крыму СИЗО-1 рассчитан на 800 человек, но сейчас, по данным источников “Ъ”, там находится около 1,5 тыс. человек. Управление ФСИН по Томской области сообщает, что два региональных СИЗО рассчитаны на 1189 человек, но в них сейчас находится 1125 человек. В Приморье четыре изолятора заполнены на 80,4%; в единственном СИЗО Еврейской автономной области сегодня содержится 193 человека при норме в 300 арестантов. В СИЗО Амурской области снизили требование по лимиту с 989 до 655 человек, однако в управлении ФСИН оперативно не смогли уточнить, сколько человек сейчас содержится в изоляторе. Руководитель Амурской ОНК Александр Махров сообщил “Ъ”, что «перелимит в учреждении небольшой, некритичный, жалоб от спецконтингента по этому поводу не поступало». Управление ФСИН по Бурятии сообщило, что в СИЗО мест хватает, лимит наполнения не превышен. При этом в региональной ОНК добавляют, что жалобы часто связаны с условиями содержания, особенно в СИЗО Улан-Удэ. В Иркутской области правозащитники заявляют о проблеме переполнения СИЗО как о «системной и не решаемой на протяжении нескольких лет», причем особенно острой является ситуация в Иркутске, где изолятор, построенный в XIX веке, не имеет возможности для расширения.

Мария Старикова, корреспондентская сеть “Ъ”