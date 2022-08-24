Был бы арест, а СИЗО найдется

ФСИН России ответила на запрос “Ъ” о нехватке мест в СИЗО — по данным ведомства, российские изоляторы заполнены на 96%. Однако правозащитники настаивают, что в московских изоляторах наблюдается серьезное превышение лимита наполнения, и указывают на сотни «лишних» арестантов в одном только СИЗО-1 («Матросская Тишина»). “Ъ” опросил представителей региональных управлений ФСИН и членов ОНК и убедился, что в ряде регионов ситуация схожа со столичной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По состоянию на 1 августа в российских СИЗО содержалось 114 172 человека, сообщили “Ъ” во ФСИН РФ. При этом изоляторы страны рассчитаны в общей сложности на 118 495 человек. «Общий лимит наполнения не превышен,— сделали вывод в федеральной ФСИН.— Это число (количество арестантов на 1 августа.— “Ъ”) меньше общего лимита наполнения на 4%». В ведомстве отметили, что в мае ситуация была даже хуже: тогда в российских СИЗО содержалось на 545 человек больше.

Напомним, в мае член президентского Совета по правам человека и ОНК Москвы Ева Меркачева заявляла, что столичные СИЗО столкнулись с «жутким перелимитом». По ее словам, они рассчитаны на 9 тыс. человек, но их оказалось на 2786 больше. Тогда же проблему превышения лимита подтвердили во ФСИН России. Начальник управления исполнения приговоров и специального учета Игорь Вединяпин заявлял, что четверть российских изоляторов — 50 из 203 — переполнены. При этом собеседники в региональных ОНК и управлениях ФСИН в мае называли в качестве одной из причин «перелимита» специальную военную операцию, из-за которой часть помещений российских СИЗО и колоний отвели под граждан Украины.

В конце июля Ева Меркачева и адвокат Любовь Волкова проверили условия содержания людей в «Матросской Тишине» (СИЗО-1 Москвы). Как утверждает госпожа Меркачева, они зафиксировали «перелимит» изолятора на 43%: «Здесь "лишних" больше 600 заключенных. Хотя официально говорят про меньшее количество, потому что при подсчетах добавляют к площади камер еще и площадь больницы». Особенно тяжелая ситуация в третьем корпусе: «Люди спят на полу, камеры и коридоры в грибке, черные туалеты, ржавые трубы. Мрак». Правозащитница подчеркивает, что администрация СИЗО «не спорит» о проблеме «перелимита» и «обещает» расселить самые «тяжелые» камеры. Но никто не знает, куда деть 600 «лишних» человек, многие из которых арестованы по подозрению в экономических преступлениях.

По словам госпожи Меркачевой, в Москве «и по всей стране» проблему переполнения решали переводами арестантов в соседние регионы: «Но теперь отправлять некуда — забиты буквально все СИЗО. Например, москвичей соседние регионы не принимают, говорят прямо: извините, у нас своих полно, селить некуда». Правозащитница указывает, что сотрудники Следственного комитета «в последние месяцы все чаще выходят с ходатайствами об аресте», причем по таким делам, по которым раньше, как правило, назначались домашний арест или подписка о невыезде. «Это экономические преступления и даже мелкие кражи,— говорит она.— Хотя сейчас все в такой ситуации, что из страны и не выехать никуда. И значит, человека можно точно оставить под подпиской, а не помещать в СИЗО. Но сажают всех. Вероятно, следователи не хотят работать — или у них существует какая-то норма "арестной" отчетности».

Управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин говорит, что «перелимит» СИЗО Петербурга и Ленобласти наблюдается с прошлого года: «Суды продолжают избыточно и необоснованно применять заключение под стражу в качестве основной меры пресечения. Несмотря на позицию Верховного суда, обязывающего судей оценивать возможность избрания иной, более мягкой, меры пресечения». Он указывает, что руководство СИЗО просто не может отказать в принятии новых заключенных из своего региона, даже если их негде расселять: «В таких случаях, как правило, по распоряжению руководителя СИЗО происходит "уплотнение" камеры — туда добавляют дополнительные спальные места». Однако в петербургской ОНК “Ъ” заявили, что последние проверки не выявляли переполненности. Проблема была, соглашается член комиссии Андрей Малков, однако ее «решили», открыв изолятор «Кресты-2». В Петербурге, напомним, расположены шесть СИЗО общей наполняемостью 7,1 тыс. человек.

Хроническую перегрузку СИЗО признает региональное управление ФСИН Ставрополья. Лимит в Пятигорске и Ставрополе превышен по меньшей мере на 700 человек. Управление ФСИН Краснодарского края ответило лишь, что им «принимаются меры по недопущению переполненности СИЗО». В ответе подчеркивается, что все арестанты «обеспечены индивидуальными спальными местами и постельными принадлежностями». Председатель ОНК Краснодарского края Анзаур Ахиджак заявил “Ъ”, что заключенных с Украины в СИЗО на территории региона «нет и не было», а переполнение на 40–50 человек «может происходить накануне праздничных дней», когда задержанных переводят в следственные изоляторы из изоляторов временного содержания.

Ранее самым тяжелым в плане переполненности СИЗО регионом правозащитники называли Ростовскую область. Здесь находятся пять изоляторов, рассчитанных в сумме на 3,6 тыс. человек. В мае глава местной ОНК Игорь Омельченко подтверждал “Ъ” «перелимит почти каждого СИЗО региона на 100–300 человек». Сегодня господин Омельченко говорит о «небольшом» превышении лимитов: «В изоляторах находятся транзитные арестованные, они ночуют несколько дней, а потом отбывают в другие учреждения. На момент их нахождения в СИЗО может быть перелимит. Кроме того, в области не работает СИЗО №2, рассчитанное на 500 человек, из него люди были перемещены в другие изоляторы». СИЗО-2, о котором говорит господин Омельченко, расположен в Таганроге, он «пустует» с апреля, и региональные правозащитники предполагают, что именно здесь могут содержаться пленные.

В ОНК Крыма “Ъ” рассказали, что «свободных мест в изоляторах нет и не было с мая». Главная тюрьма полуострова — СИЗО №1 в Симферополе, построенная во времена Екатерины ІІ, является по условиям содержания одной из самой плохих в стране. Вместо 800 с лишним подсудимых там содержится едва ли не в два раза больше людей, говорят в ОНК. Проблему усугубляет приток граждан Украины, которых размещают в симферопольском СИЗО, говорят в ОНК.

Правозащитники Иркутской области настаивают, что проблема переполненных изоляторов не решается уже несколько лет. Представитель организации «Сибирь без пыток» Святослав Хроменков обращает внимание на «арестный уклон» следствия по экономическим и «мелким» уголовным делам. Превышение лимита пяти местных СИЗО признают и в аппарате уполномоченного по правам человека Иркутской области. «Ведомство старается нивелировать проблему, но она есть»,— сказал “Ъ” собеседник. Управление ФСИН по Иркутской области заверяет, что «мест хватает».

Замначальника ГУФСИН по Алтайскому краю Олег Тишечко сообщил, что в регионе есть три СИЗО с лимитом 3599 человек, сейчас там содержатся 3353 человек. На 1 августа 2022 года в двух томских СИЗО содержались 1133 человек; в общей сложности они рассчитаны на 1263 человека. В управлениях ФСИН Челябинской области, Республики Бурятия, Дагестана и Владивостока сообщили “Ъ”, что укладываются в действующие лимиты арестантов СИЗО.

Мария Старикова, корреспондентская сеть “Ъ”