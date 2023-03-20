Разбойника подвела любовь к чтению

Мосгорсуд оставил в силе приговор нетривиальному разбойнику Андрею Феррису. Он выбирал «молодых и успешных предпринимателей» по публикациям в журнале Forbes, приглашал их в заграничные турне под предлогом ведения переговоров об инвестициях в бизнес, а там передавал сообщникам с Украины, которые похищали жертву и с помощью угроз заставляли ее расстаться с наличностью и сбережениями на банковских счетах. Осужденный похитил более 26 млн руб., а компенсировать нанесенный ущерб ему оказалось нечем, поэтому защита потерпевших настаивает на розыске и привлечении к ответственности подельников разбойника.

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Фото: Автор неизвестен Андрей Феррис

Фото: Автор неизвестен

Апелляционное разбирательство по жалобе адвокатов Андрея Ферриса на решение Кузьминского райсуда Москвы, приговорившего его к десяти годам колонии строгого режима, не заняло много времени. Защита осужденного высказала в апелляции уже не раз приведенные ею ранее аргументы о том, что господин Феррис всего лишь поставлял украинским «партнерам» состоятельных клиентов из России. При этом о запланированных разбоях он якобы не знал, выполняя технические функции «трансферного гида». Представители потерпевших, в свою очередь, заявили, что причастность осужденного ко всем преступлениям группировки убедительно доказана материалами предварительного и судебного следствия. 4-й апелляционный состав Мосгорсуда в итоге согласился с мнением прокуратуры и потерпевшей стороны и утвердил решение райсуда.

Защита осужденного планирует бороться за его отмену в следующих инстанциях, а тем временем самому Феррису после вступления приговора в законную силу предстоит этапирование из СИЗО в колонию. С учетом тяжести совершенного преступления подавать прошение об УДО Андрей Феррис сможет после отбытия 2/3 срока, из которых два с половиной года он уже отсидел под арестом. Таким образом по крайней мере до апреля 2027 года разбойник точно останется в колонии.

Напомним, расследование и судебный процесс установили, что 34-летний веб-дизайнер из Тюмени был весьма необычным разбойником. Своих жертв он находил по материалам деловых СМИ, просматривая в первую очередь рубрику «Молодой успешный предприниматель» в журнале Forbes. Подобрав наиболее перспективного с финансовой точки зрения клиента, дизайнер обращался к нему с деловым предложением о крупных инвестициях в бизнес. При этом Андрей Феррис всякий раз давал понять, что представляет не официальную, а некую теневую финансовую структуру, владельцы которой не могут вести переговоры в России, опасаясь быть скомпрометированными. Он выступал, например, в роли племянника главы и основателя «непубличного» инвестфонда русской эмиграции в Израиле, «представлял финансовые интересы» семьи вице-губернатора Санкт-Петербурга или просто сообщал партнеру, что его нанимателями являются некие братья Максим и Михаил, не желающие «светить» свои полные данные.

Все потенциальные инвесторы, по словам осужденного, готовы были вложить в бизнес «молодых успешных» предпринимателей десятки миллионов в валюте, но перед тем как сделать взнос, хотели бы лично встретиться с будущим партнером у себя на вилле. Поскольку все «представительства» теневых инвесторов располагались за границей, российским бизнесменам приходилось лететь в командировки. Бизнесмен из США Андрей Коновалов, герой статьи под заголовком «Как программист с Урала зарабатывает сотни тысяч долларов в год на продаже советского БАДа в Калифорнии», взял авиабилеты в Бангкок. Крупный франчайзинговый партнер сети ресторанов «Додо пицца» Владимир Горецкий, разместивший объявление о поиске инвестора для открытия сети пиццерий в Польше, полетел в Ригу. Наконец, третий потерпевший, 33-летний продавец препаратов для косметологии из Южной Кореи и гражданин этой страны Роман Вернидуб, рассказавший Forbes, что «мечтает создать к 35 годам стартап стоимостью $1 млрд», отправился за инвестициями в Стамбул.

Всех их Андрей Феррис встречал в аэропортах и вез «на виллы» для «дружеского ужина и переговоров с инвестором», а там передавал своих подопечных сообщникам с Украины, заранее арендовавшим частные жилища. Те избивали бизнесменов и, как сказано в материалах следствия, «подавляли их волю к сопротивлению» с помощью электрошокера, наручников и внушительных угроз. Все «деловые встречи» в итоге заканчивались одинаково: жертвы дистанционно переводили на указанные разбойниками криптокошельки все свои хранящиеся в российских банках сбережения, а также лишались взятых с собой ноутбуков, телефонов и наличности. Некоторым приходилось еще и собирать деньги на выкуп из плена через друзей и родственников в России. После завершения экспроприации, длящейся обычно четыре-семь дней, жертву отпускали, выдавая ей только паспорт, авиабилет и небольшую сумму на проезд до аэропорта.

Трое коммерсантов лишились в общей сложности денег и материальных ценностей на сумму 26 078 000 руб., однако разобраться с совершенными разбоями московской полиции оказалось сложно. В первую очередь потому, что все криминальные акции были совершены за границей, и у российского следствия, по сути, не было никаких улик, кроме показаний самих потерпевших. Стоит отметить, что активную роль в расследовании сыграли представители московского адвокатского бюро «Закон», представляющие сегодня интересы всех троих пострадавших. Защитники подключили к делу частных детективов и специалистов в области IT-технологий, которые поименно установили всех членов международной банды по их телефонным переговорам, купленным авиабилетам и постам в соцсетях. Эти данные позволили полиции задержать и привлечь к ответственности россиянина Ферриса. Он получил в итоге срок, однако не смог даже частично погасить заявленные к нему иски потерпевших.

Как пояснили “Ъ” представители потерпевших, у осужденного не нашлось ни денег, ни личного имущества. Свои средства Андрей Феррис, по мнению участников расследования, мог перевести в криптовалюту и спрятать. Адвокат «Закона» Роман Завьялов сообщил “Ъ”, что, несмотря на утвержденный приговор разбойнику, работа над уголовным делом будет продолжена. «В наших планах — добиться возбуждения еще одного уголовного дела в отношении Ферриса,— рассказал господин Завьялов.— По нашему мнению, он причастен не только к разбоям, но также к незаконному лишению свободы наших клиентов (ст. 127 УК РФ). Мы будем настаивать также на объявлении в международный розыск и привлечении к ответственности всех соучастников преступлений».

По данным адвокатов потерпевших, костяк группировки составили пятеро жителей украинского города Днепр. Шестым стал их земляк, переехавший в Израиль. Большинство из них, как следует из их телефонных переговоров с родственниками и сообщений в мессенджерах, стали военнослужащими ВСУ.

Сергей Машкин