Пиар — повод для разбоя

Как стало известно “Ъ”, Кузьминский райсуд Москвы приговорил к десяти годам колонии необычного разбойника. Своих жертв 33-летний веб-дизайнер из Тюмени Андрей Феррис находил по интервью с молодыми и успешными предпринимателями, опубликованным в журнале Forbes. Героев публикаций осужденный выманивал за границу под предлогом проведения с ними переговоров об инвестициях в бизнес, а там передавал их сообщникам с Украины. Те захватывали жертву и под угрозой насилия дистанционно избавляли ее от финансовых активов. Ущерб от деятельности банды составил более 26 млн руб., однако возмещать его оказалось некому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд посчитал, что веб-дизайнер из Тюмени Андрей Феррис помогал грабителям отнимать активы у бизнесменов

Фото: Автор неизвестен Суд посчитал, что веб-дизайнер из Тюмени Андрей Феррис помогал грабителям отнимать активы у бизнесменов

Фото: Автор неизвестен

По данным суда, организованную преступную группу, в которой состоял подсудимый Феррис, создали неустановленные следствием лица. При этом группировка условно разделялась на две команды. В одной из них числились IT-специалисты, имевшие «широкие познания для дистанционного хищения средств потерпевших», в другой — обычные боевики с «навыками оказания физического воздействия на человека с помощью спецсредств». В задачу последних, как сказано в судебных материалах, входило насилие над жертвами и «облегчение таким образом совершения других преступлений». «Крайне важное в иерархии группировки» место, по мнению суда, занимал 33-летний веб-дизайнер из Тюмени Андрей Феррис. Он подыскивал для разбойников состоятельных жертв, уговаривал их добровольно явиться на встречу с его сообщниками, и лично сопровождал к ним. Кандидатов на экспроприацию активов дизайнер отбирал, анализируя рекламу в соцсетях и публикации в деловых СМИ.

Так, например, 35-летний бизнесмен из США Андрей Коновалов заявил суду, что внимание преступников к нему привлекла вышедшая летом 2019 года статья в российском Forbes под заголовком «Как программист с Урала зарабатывает сотни тысяч долларов в год на продаже советского БАДа в Калифорнии». По словам потерпевшего, после ее выхода ему поступили несколько коммерческих предложений, в том числе письмо от «группы частных инвесторов» из России.

Связавшись с ними, бизнесмен выяснил, что группу представляют братья Максим и Михаил. С Максимом, роль которого играл Феррис, господин Коновалов встретился 14 августа 2019 года в Москве, в «Кофемании» на Новом Арбате. Выяснилось, что братья готовы инвестировать в проект господина Коновалова более $1 млн. При этом окончательное решение, как пояснил Максим, должен был принять его старший брат Михаил, но последний не мог отлучиться из Таиланда, где контролировал строительство отелей. По данным потерпевшего, с Михаилом он прямо из «Кофемании» поговорил по телефону, тот убедил бизнесмена в серьезности предложения, и через десять дней Андрей Коновалов прилетел в Бангкок.

В аэропорту его встретил Максим-Феррис и отвез на такси на «виллу брата» на окраине города. Там к бизнесмену вышел «крупный лысый мужчина средних лет», который вместо рукопожатия распылил ему в лицо перцовый газ из баллончика.

Выскочившие из других комнат люди в камуфляже, назвавшиеся «сотрудниками ФСБ», повалили бизнесмена на пол, надели на него наручники и маску-балаклаву. Старший из них заявил господину Коновалову, что будет проверять его на причастность к финансированию оппозиции, и потребовал предоставить все логины и пароли от банковских интернет-сервисов. В случае отказа господину Коновалову «пообещали физическое насилие», поэтому требование он выполнил.

Bank of America, в котором обслуживался бизнесмен, не позволял одномоментно забрать все его средства, поэтому преступники продержали господина Коновалова на вилле девять суток, ежедневно снимая с его счета по $25 тыс.

Деньги они сразу же конвертировали в криптовалюту через электронную биржу Coinbase в США и отправляли на свои счета. Когда валюта кончилась, боевики купили пленнику авиабилет в Москву и вернули загранпаспорт. С учетом похищенных у Андрея Коновалова iPhone XS, Apple MacBook Pro, часов TAG Heuer Men’s и двух экшен-камер GoPro нанесенный ему ущерб, по данным суда, составил 5 млн 762 тыс. руб. Еще в 1 млн руб. суд оценил нанесенный потерпевшему моральный вред.

Кроме господина Коновалова утром того же 14 августа в той же «Кофемании» с Феррисом встретился Владимир Горецкий, крупнейший франчайзинговый партнер сети ресторанов «Додо пицца», незадолго до этого организовавший рекламную акцию в Facebook (владеет компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена). На встрече бизнесмен узнал, что в польские пиццерии якобы готова вложиться семья тогдашнего вице-губернатора, а сейчас депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Николая Бондаренко. Дизайнер, представившийся на этот раз сыном чиновника Михаилом, пояснил, что отец не ведет коммерческих переговоров в России, но готов обсудить инвестпроект в Латвии.

Владимир Горецкий прилетел в Ригу 26 сентября, добрался вместе с «сыном Михаилом» до «виллы отца», расположенной в Юрмале, и сразу попал в уже знакомую участникам процесса ситуацию.

«Чекисты» в штатском, нейтрализовав бизнесмена перцовым газом, повалили его на пол, забрали Apple MacBook, iPhone X, наушники и начали планомерное изъятие активов жертвы. Добычей разбойников стали акции ОАО «Норильский никель», ОАО «Газпром нефть», компаний «Яндекс» и «Феррари» на 465 тыс. руб.

Опять же под угрозой насилия коммерсант позвонил в Москву и попросил своего бухгалтера собрать и перевести на его банковскую карту 3 млн руб. Еще 900 тыс. руб. приятель по просьбе Владимира Горецкого передал сообщнику похитителей наличными в столице.

Отпустили партнера «Додо пиццы» лишь после того, как он выдал похитителям долговую расписку еще на 7,5 млн руб. Злоумышленники обеспечили жертве билеты в Москву и покрыли расходы на дорогу. По мнению райсуда, бизнесмену был нанесен ущерб в размере 3 млн 533 тыс. руб. Отданные в Москве 900 тыс. руб. суд в иск не включил, но признал за потерпевшим право требования компенсации морального вред на 1 млн руб.

Наконец, последней жертвой группировки, как следует из приговора, стал гражданин Южной Кореи российского происхождения Роман Вернидуб. Разбойник заинтересовался основателем компании Koru Pharmaceuticals, торгующей препаратами для косметологии, после прочтения статьи о нем в Forbes. Андрей Феррис предстал перед новым знакомым в роли Владимира Голена, племянника главы и основателя инвестфонда русской эмиграции в Израиле. Он сразу пояснил, что искать в интернете упоминания о его дяде Константине не стоит, поскольку фонд закрытый, но все детали можно выяснить в телефонной беседе с Голеном-старшим. Корейский бизнесмен, выступавший в суде по ВКС, признался, что телефонный собеседник развеял все его сомнения и предложил встретиться на его вилле в Стамбуле.

События на турецкой вилле 13 августа 2020 года проходили по уже известному сценарию с той лишь разницей, что боевики представились бойцами Росгвардии, якобы вернувшимися из Сирии и нуждающимися в деньгах.

Турецкий разбой стал рекордным для группировки. Роман Вернидуб был вынужден отдать боевикам Apple MacBook Pro, телефон Samsung Galaxy Nout 9 и взятые с собой $20 тыс. Еще 4 млн руб. и $110 тыс. по просьбе пленника собрали его родственники в России. Эти деньги друг господина Вернидуба привез в Москву, конвертировал в криптовалюту и перевел на электронные кошельки разбойников. Вся процедура экспроприации на этот раз уложилась в сутки: Кузьминский райсуд признал право потерпевшего на компенсацию в размере 13 млн 783 тыс. руб. и согласился с нанесенным господину Вернидубу моральным вредом.

Подсудимый Феррис вину не признал. По его версии, он не имел отношения к группе разбойников и даже не подозревал о ее существовании. По словам Ферриса, он действительно общался с потерпевшими в Москве, встречал их в аэропортах других стран и развозил по разным адресам. При этом дальнейшая судьба бизнесменов была ему неизвестна. Подсудимый пояснил, что за границу выезжал на отдых, а там заодно выполнял разовые поручения некоего Олега, которого знал по переписке в Telegram.

Судья, однако, признала Андрея Ферриса участником преступной группы, действовавшей по заранее разработанному плану и в соответствии с единым корыстным умыслом. Члены этой группы «выполняли быстрые, согласованные и идентичные по схеме действия в отношении потерпевших», поэтому каждый из них, по мнению председательствующей, должен «нести ответственность за всех своих подельников независимо от его личной роли». При вынесении решения суд учел смягчающие обстоятельства, которыми стали положительные характеристики, данные Андрею Феррису администрацией СИЗО и «друзьями по месту жительства». Разбойник получил десять лет строгого режима.

Стоит отметить, что предметно изучить все совершенные бандой преступления и привлечь к ответственности остальных членов группировки так и не удалось. В первую очередь потому, что за помощью к российским правоохранителям обратился только Владимир Горецкий.

Вернувшись в Москву, он написал заявление в УВД по Юго-Восточному округу, однако полиция не смогла установить контакты со своими коллегами из Риги, поэтому преступление было признано обычной кражей, совершенной «неизвестными лицами в неустановленном месте».

В итоге за расследование пришлось взяться юристам адвокатского бюро «Закон», в которое позже обратился потерпевший. Привлеченные защитой частные детективы и специалисты по информационной безопасности установили, что господин Горецкий стал жертвой бригады разбойников, состоящей в основном из уроженцев Днепропетровской области Украины. Они контактировали с бизнесменом в мессенджерах и соцсетях и выезжали в Ригу для его захвата, а виллу в Юрмале, на которой удерживался потерпевший, тоже арендовал один из «днепропетровских», давно обосновавшийся в Латвии. Адвокаты «Закона» передали полиции установочные данные всех предполагаемых преступников и добились переквалификации уголовного дела на более тяжкую ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Они же нашли двух других потерпевших, убедили их написать заявления в полицию, а затем представляли интересы всех троих потерпевших в Кузьминском райсуде.

По словам управляющего партнера АБ «Закон» Дмитрия Стасюка, он удовлетворен вынесенным приговором, однако работа по уголовному делу будет продолжена. «Защита осужденного будет обжаловать решение, а мы, в свою очередь, постараемся сохранить приговор во всех инстанциях»,— сообщил “Ъ” господин Стасюк. Адвокат отметил также, что осужденный не компенсировал нанесенный потерпевшим вред в размере 26 млн 78 тыс. руб., переведя все свои активы в криптовалюту.

«Я полагаю, что в отношении наших доверителей были совершены не только разбои, но и вымогательства,— рассказал “Ъ” Дмитрий Стасюк.— Кроме того, все трое потерпевших незаконно удерживались на виллах, поэтому мы будем добиваться возбуждения против Ферриса и его подельников еще одного уголовного дела по соответствующим ст. 163 и ст. 127 УК РФ. Мы будем возражать и против условно-досрочного освобождения осужденного по крайней мере до погашения им ущерба».

Защитник потерпевших отметил также, что будет добиваться заочного обвинения, ареста и объявления в международный розыск шести вероятных подельников Андрея Ферриса. Их данные известны полиции, однако сами они для следствия пока недоступны.

Сергей Машкин