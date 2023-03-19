В приграничных районах Брянской области построят 17 дополнительных блокпостов

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на заседании оперативного штаба было принято решение о дополнительной постройке 17 блокпостов. Они будут расположены на приграничных территориях региона.

«Сегодня сам посетил несколько блокпостов, которые уже построены. В ближайшее время нести службу на них заступят сотрудники УМВД и Росгвардии. Все это сделано для того, чтобы жители приграничных территорий, а вместе с ними и все жители Брянской области чувствовали себя более защищенными»,— написал Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

2 марта в два села Брянской области проникла группа диверсантов с территории Украины. По последним данным, в результате нападения погибли два человека, еще двое получили ранения, в том числе десятилетний мальчик. 9 февраля Александр Богомаз сообщал о завершении укрепления государственной границы с Украиной.

В Брянской области действует режим среднего уровня реагирования. Он подразумевает, в частности, усиление охраны общественного порядка и особый контроль критических объектов инфраструктуры.

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Лусине Баласян