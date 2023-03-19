FT: UBS приобретает Credit Suisse за $2 млрд

Руководство UBS согласилось приобрести Credit Suisse (CS) за $2 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на источники, обладающие непосредственным доступом к переговорному процессу. При этом власти Швейцарии, как и предполагалось, намерены ввести законодательство, которое позволит обойти обычный шестинедельный период консультаций, необходимый акционерам UBS для одобрения сделки, чтобы она могла быть закрыта как можно быстрее.

Ранее сообщалось, что UBS в ходе переговоров сегодня выдвинул собственные условия покупки Credit Suisse. Банк был готов приобрести все акции конкурента по 0,25 швейцарского франка за каждую, а общая стоимость сделки составила бы порядка $1 млрд. Причем данная сумма была бы выплачена держателям бумаг не деньгами, а в виде акций UBS. Однако эта цена не устроила акционеров Credit Suisse, и после дополнительных переговоров UBS под давлением швейцарских властей согласился на приобретение CS за $2 млрд. По новым условиям UBS заплатит 0,5 швейцарского франка за каждую акцию Credit Suisse, что все еще намного ниже уровня котировок акций CS на момент закрытия торгов пятницы.

Официально о сделке может быть объявлено уже сегодня.

Подробнее о возможной покупке Credit Suisse — в материале «Ъ» «По цюрихскому счету».

Кирилл Сарханянц