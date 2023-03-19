Дональд Трамп примеряет тюремную робу

Дональд Трамп считает, что во вторник он будет арестован. Речь идет о давнем деле, связанном с выплатами адвокатом господина Трампа порнозвезде Сторми Дэниелс. В свое время оно было прекращено, но недавно направлено на пересмотр окружным прокурором Нью-Йорка. Экс-президент назвал дело юридически ничтожным и политически мотивированным и призвал своих сторонников встать на защиту демократии. Не исключено, что история выльется в протесты на улицах американских городов. Как следует из просочившихся в СМИ документов, власти Нью-Йорка ожидают волнений и уже к ним готовятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-президент Дональд Трамп (справа) и сенатор-республиканец Маркуэйн Маллин

Фото: Sue Ogrocki, AP Экс-президент Дональд Трамп (справа) и сенатор-республиканец Маркуэйн Маллин

Фото: Sue Ogrocki, AP

В субботу утром через свою социальную сеть Truth Social экс-президент Дональд Трамп сделал громкое заявление. Он сообщил, что, согласно «незаконной утечке» из нью-йоркской прокуратуры, в ближайшие дни планируется его задержание. По прогнозам политика, он «будет арестован во вторник». Экс-президент призвал своих сторонников выйти на протесты.

Если прогнозы господина Трампа сбудутся, это станет первым в истории Соединенных Штатов случаем задержания экс-главы государства.

Жюри присяжных Нью-Йорка в настоящий момент рассматривает дело о возможной причастности Дональда Трампа к выплате $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниелс. Средства были переданы, чтобы купить ее молчание о предполагаемой связи с господином Трампом. Сам Дональд Трамп факт этой связи отрицает и считает дело политически мотивированным.

Прокуратура между тем заинтересовалась не самими отношениями, а тем, что деньги, хотя и были выплачены из личных средств бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна, затем были компенсированы «Организацией Трампа» (Trump Organization). В 2018 году адвокат признал в суде, что деньги на эту и еще одну выплату были взяты из средств, которые являлись незаконным вкладом в избирательную кампанию экс-президента. Самого Дональда Трампа в каких-либо нарушениях закона по итогам разбирательств тогда виновным не признали.

Недавно в офисе нового окружного прокурора Манхэттена демократа Элвина Брэгга, несмотря на выводы предшественников, вновь решили заняться ревизией дел, связанных с Дональдом Трампом. Последнего, кстати, неделю назад пригласили в суд для дачи показаний, но он не явился.

По сообщению New York Times, решение по делу 45-го президента действительно ожидается в ближайшее время, но почему был упомянут вторник, издание предположить затруднилось.

Не уточняется это и в заявлении пресс-секретаря Дональда Трампа, на которое ссылается NYT. Там лишь отмечается, что «президент Трамп справедливо подчеркивает свою невиновность и превращение нашей (судебной.— “Ъ”) системы в оружие (против оппонентов власти.— “Ъ”)».

Со ссылкой на свои источники газета пишет, что дата предполагаемого ареста, упомянутая господином Трампом, выглядит взятой с потолка. В частности, неназванные сотрудники нью-йоркской прокуратуры утверждают, что по крайней мере еще один свидетель должен дать показания. Это может задержать вынесение обвинительного заключения. Плюс даже если жюри проголосует за предъявление обвинения бывшему президенту в понедельник, выдача ордера на его задержание во вторник маловероятна, поскольку надо будет еще решить некоторые процедурные моменты.

Офис окружного прокурора Манхэттена заявления Дональда Трампа не комментирует. Однако, как сообщает Politico, в пятницу вечером прокурор обратился в правоохранительные органы Нью-Йорка с просьбой начать обсуждение вопросов безопасности и логистики на тот случай, если экс-президент будет вызван в суд для предъявления обвинения. Издание добавляет, что пока неизвестно, будет ли оно предъявлено, но один из адвокатов бывшего главы государства, Джозеф Такопин, заявил, что прятаться его клиент не намерен и планирует предстать перед судом, если его туда вызовут.

В субботу прокурор отреагировал и на публичные заявления экс-президента, продолжает издание. В электронном письме сотрудникам Элвин Брэгг написал: «Мы не потерпим попыток запугать наш офис или угрожать верховенству закона в Нью-Йорке».

«Наши партнеры из правоохранительных органов обеспечат полное расследование любых конкретных или достоверных угроз в отношении офиса и принятие надлежащих мер безопасности, чтобы у всех 1,6 тыс. из нас была безопасная рабочая среда»,— подчеркнул он в письме, текст которого попал в распоряжение Politico.

Издание также поинтересовалось в окружении Дональда Трампа, занимались ли там организацией протестных выступлений, и получили отрицательный ответ. Однако Politico считает, что само заявление экс-президента и его попытки придать расследованиям против него политическую окраску превращают ситуацию в стране в пороховую бочку.

Ситуация с обвинениями экс-президента сплотила вокруг него республиканцев. На пост Дональда Трампа отреагировали и законодатели, и даже его вероятные соперники за номинацию от Республиканской партии в президенты.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти в своем Twitter написал, что поручит соответствующим комитетам расследовать, не используется ли федеральное финансирование в Нью-Йорке для «подрыва нашей демократии путем вмешательства в выборы с преследованием по политическим мотивам». Дело же против экс-президента в целом он назвал «возмутительным злоупотреблением властью со стороны радикального окружного прокурора, который позволяет жестоким преступникам уходить от закона, в то время как сам занимается местью по политическим соображениям».

Влиятельный сенатор Линдси Грэм, которого цитирует The Hill, не без иронии заметил, что прокурор Брэгг «сделал больше» для переизбрания Дональда Трампа, чем кто-либо другой в стране: «они выдумывают то, что никогда не использовали против кого-либо, потому что ненавидят Трампа», потому что «они боятся Трампа». Миллиардер Илон Маск выступил с похожим заявлением: «Если это произойдет, Трамп будет переизбран, одержав убедительную победу».

Еще один видный республиканец — Майк Пенс, занимавший должность вице-президента при Дональде Трампе и планирующий баллотироваться в президенты, заявил Breitbart News (цитата по CNN), что расследование окружного прокурора Манхэттена «попахивает политическим преследованием».

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с “Ъ” высказал похожую точку зрения. Он отметил, что, с одной стороны, «Дональду Трампу не привыкать к судебным разбирательствам, которые начались задолго до его политической карьеры и приобрели беспрецедентный характер после вступления в президентскую гонку 2016 года». Тут можно только позавидовать выносливости 45-го президента США, полагает эксперт. Но, с другой стороны, «любое обвинительное заключение и уголовное преследование бывшего президента, а также кандидата, баллотирующегося на переизбрание в 2024 году, стало бы поистине драматическим событием с непредсказуемыми последствиями».

Эксперт напоминает, что Дональда Трампа поддерживает большинство в Республиканской партии и он продолжает там быть самым влиятельным политиком. Так, на недавнем съезде консерваторов 62% его участников назвали господина Трампа своим лидером. В последних общенациональных опросах Дональд Трамп тоже значительно опережает ближайшего конкурента — губернатора Флориды Рона Десантиса. В частности, Quinnipiac University выяснил, что поддержка Дональда Трампа среди республиканцев и прореспубликански настроенных избирателей укрепляется. За него готовы отдать голос 46%, а за господина Десантиса — 32%. За месяц популярность экс-президента выросла на четыре пункта, а губернатор Флориды столько же потерял.

Несмотря на рост влияния Дональда Трампа, «его враги вряд ли отступят, так как не хотят дать ему ни малейшего шанса на победу», уверен собеседник “Ъ”. Господин Лозанский убежден, что для этого в качестве оружия будут использоваться различные инструменты и судебная система — не исключение.

Екатерина Мур, Вашингтон