Зал для своих

В США прошел крупнейший форум республиканцев — Конференция консервативных политических действий (CPAC). Мероприятие, правда, оказалось не столь многолюдным, как в прежние годы, а целый ряд видных политиков, включая второго по популярности республиканца, губернатора Флориды Рона Десантиса, на конференцию не приехали. Отказались от ее спонсорства и крупнейшие консервативные телеканалы. Подобные метаморфозы с форумом, скорее всего, объясняются тем, что он все больше становится не съездом консерваторов, а площадкой для трампистов, чья цель — изменить Республиканскую партию до неузнаваемости. И места для альтернативных взглядов и лидеров там нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп во время выступления на Конференции консервативных политических действий

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Дональд Трамп во время выступления на Конференции консервативных политических действий

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

В Вашингтоне состоялась Конференция консервативных политических действий — CPAC. Форум стартовал в среду, 1 марта, и продлился до субботы, закончившись громким выступлением экс-главы Белого дома и претендента на президентскую номинацию от партии в 2024 году Дональда Трампа.

Среди других видных представителей партии, посетивших форум, были: один из лидеров правой республиканской группы «Кокус свободы» Джим Джордан, влиятельный сенатор Тед Круз, сенатор Рик Скотт, безуспешно пытавшийся подвинуть лидера консерваторов в Сенате Митча Макконнелла, и одиозная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. На полях конференции был замечен и экс-госсекретарь Майк Помпео, который, как ожидается, тоже объявит о выдвижении на пост президента, а также уже заявившая о своих амбициях в отношении Белого дома экс-постпред при ООН Никки Хейли. С речью в качестве гостя из-за рубежа на сцене появился экс-президент Бразилии Жаир Болсонару, который в конце 2022 года после проигрыша на выборах уехал в США.

Между тем такие влиятельные республиканцы, как бывший вице-президент Майк Пенс, тоже задумывающийся об участии в выборах, спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл и председатель Республиканского национального комитета Ронна Макдэниел конференцию своим присутствием не почтили.

И что стало совсем уж неожиданностью, ее пропустил и губернатор Флориды Рон Десантис, звезда которого ранее зажглась именно на этой конференции.

Все это, делает вывод издание Axios, превратило CPAC-2023 исключительно в площадку для правых консерваторов, а конференция перестала отражать позицию партии в целом.

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Правый уклон нынешнего мероприятия серьезно отразился на его посещаемости. По ироничному замечанию издания RollingStone, «CPAC-23 хотя и не была совсем уж городом-призраком, но там витало ощущение, что обеспокоенные жители начинают задаваться вопросом, почему железная дорога туда больше не доходит». Издание напомнило, что республиканский форум в последнее время служил не столько форпостом для консервативного движения, сколько местом, где селебрити присягали на верность Дональду Трампу. Но в этот раз и таковых было мало.

Конференция «хромает как изнутри, так и снаружи». Проблема, в частности, возникла из-за грозящего срока евангелистскому председателю CPAC, организатору Американского консервативного союза Мэтту Шлаппу. Его обвиняют в приставаниях к неназванному мужчине из Республиканской партии (Мэтт Шлапп в официальных судебных документах отвергает это обвинение).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Американского консервативного союза Мэтт Шлапп со своей женой Мерседес Шлапп

Фото: Jose Luis Magana / AP Председатель Американского консервативного союза Мэтт Шлапп со своей женой Мерседес Шлапп

Фото: Jose Luis Magana / AP

В итоге крупнейшие консервативные телеканалы в этом году не появились в числе информационных спонсоров конференции. Хотя, например, самая известная консервативная сеть Fox Nation еще в 2021-м платила $250 тыс. в качестве спонсора площадки, утверждает Daily Beast.

Одна из причин такого отношения Fox к этому собранию — углубляющийся конфликт с Дональдом Трампом. Телекомпании сейчас приходится отвечать по иску о клевете от Dominion Voting Systems — поставщика оборудования для голосования.

В иске утверждается, что ресурс сознательно вводил общественность в заблуждение относительно заявлений Дональда Трампа о якобы подлогах на выборах 2020 года. И показания владельца Fox News Руперта Мердока, пытающегося защитить свой бизнес, нередко разочаровывают экс-президента. Да и в целом, судя по всему, телеканал к Дональду Трампу заметно охладел, хотя многие ведущие на личном уровне по-прежнему тепло к нему относятся.

На то, что господин Трамп стал гораздо реже появляться на Fox News, обратил внимание в своей речи на конференции бывший главный стратег Белого дома при прежней администрации Стив Бэннон. Он обрушился с крайне резкой критикой на Fox News и семью Мердок.

«Замечание для высшего руководства Fox News: когда говорит Дональд Трамп, это заслуживает освещения в СМИ»,— эмоционально заявил господин Бэннон.

Он также обвинил канал в том, что «они достаточно долго проявляли неуважение к Дональду Трампу». По его словам, опасаться оппонентов, подавших в суд, не стоит. «Они не уважают вас, читайте показания, они боятся, ненавидят и испытывают презрение к вам»,— обличал Стив Бэннон главный республиканский рупор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стив Бэннон раскритиковал Fox News и семью Мердок за неуважение к Дональду Трампу

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Стив Бэннон раскритиковал Fox News и семью Мердок за неуважение к Дональду Трампу

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

В результате среди присутствовавших на CPAC собралось гораздо больше сторонников Дональда Трампа, чем обычно, что делало из форума чуть ли не личную площадку для самовыражения 45-го президента США и восхваления его взглядов. По итогам опроса 2 тыс. присутствовавших, экс-глава Белого дома лидировал по популярности с огромным отрывом от своего ближайшего потенциального конкурента за номинацию Рона Десантиса. Дональду Трампу выразили поддержку 62%, а губернатору Флориды — 20%. Тем временем общенациональный опрос Quinnipiac показал, что господин Десантис уступает Дональду Трампу лишь 6%. За губернатора Флориды готовы проголосовать 36% избирателей.

Что бы там ни было c опросом на CPAC, экс-президент, очевидно, чувствует, что молодой конкурент дышит ему в спину. В итоге Дональд Трамп, который подводил своей речью жирную черту под конференцией, господина Десантиса в выступлении не упомянул по имени, но, по замечанию NBC, точно держал его в своих мыслях. Выступая перед собравшимися фанатами, бывший президент упрекнул часть республиканцев, которые в прошлом выступали за сокращение социальных программ, обвинив некоторых политиков в том, что они хотят «разрушить великую систему социального обеспечения». «Даже некоторые из нашей собственной партии. Интересно, кто это может быть»,— прищурился Дональд Трамп.

Именно господину Десантису пресса припомнила, что он, будучи еще в Конгрессе, высказывался в пользу повышения пенсионного возраста и приватизации системы социального обеспечения и медицинской помощи. Сам политик недавно заявлял, что он сейчас таких взглядов не придерживается.

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В целом, подводя итоги съезда консерваторов,Vox указывает, что очередное выступление Дональда Трампа на CPAC вновь подтвердило, насколько «его политика расходится с шаблоном, который определял Республиканскую партию на протяжении поколений».

В своем эмоциональном более чем полуторачасовом выступлении Дональд Трамп и сам подтвердил, что к прошлому возврата нет, и он намерен продолжить реформировать партию.

«У нас была Республиканская партия, которой правили фрики, неоконсерваторы, глобалисты, фанатики открытых границ и дураки. Но мы никогда не вернемся к партии (экс-спикера Палаты представителей.— “Ъ”) Пола Райана, (замглавы администрации Джорджа Буша-младшего.— “Ъ”) Карла Роува и Джеба Буша (экс-губернатора Флориды и сына Джорджа Буша-старшего.— “Ъ”)»,— заявил Дональд Трамп.

По словам политика, его сторонники «никогда не вернутся к партии, которая хочет давать неограниченные деньги для ведения зарубежных войн, бесконечных войн, которые являются глупыми войнами, но при этом требует, чтобы урезали ветеранские пособия и пенсионные пособия» внутри США. Прошелся он и по СМИ, которые «либо боятся говорить правду, либо — исчадие ада».

Издание Vox считает, что эта речь — «еще одна веха для Республиканской партии не только потому, что конференция приняла идеи трампизма, но и потому, что американские правые придерживаются более континентального консерватизма… правого глобализма». Выразителями этих идей ресурс называет премьера Венгрии Виктора Орбана и Жаира Болсонару. Вопрос лишь в том, насколько доминирующей окажется эта линия на президентских выборах в 2024 году и в будущем в США.

Екатерина Мур, Вашингтон