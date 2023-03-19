Про недостроенную клинику вспомнят на торгах

Недостроенную и заброшенную более 30 лет назад больницу на юге Москвы оценили более чем в 0,5 млрд руб. Объект в виде подковы на торги выставляет «Дом.РФ». 505 млн руб. — это лишь стартовая цена. Речь идет о незавершенном здании институтов психиатрии и ревматологии Российской академии медицинских наук. Строение примыкает к развязке Каширского шоссе, проспекта Андропова и Пролетарского проспекта. Лот включает в себя само здание площадью более 5 тыс. кв. м и участок в 4,3 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Объектом вполне могут заинтересоваться девелоперы, считает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цогоев: «Это недостроенное здание находится в окружении сложившейся застройки, это интересная локация. И, скорее всего, кто-то из девелоперов попытается купить этот объект для того, чтобы согласовать документы и построить здесь жилые дома. Наверное, не стоит ожидать присутствия на торгах каких-то крупных медицинских компаний, хотя все может быть. По большому счету здесь можно построить и медцентр. Сейчас есть операторы и этого бизнеса, которые тоже думают о расширении.

Если же говорить о девелоперах, то они, рассматривая этот лот, будут ориентироваться на то, можно ли в итоге на этом земельном участке построить жилье или нет.

Соответственно, в основном в согласованиях новых проектов в этой сфере у нас сильны именно крупные игроки рынка. Вместе с тем сложно прогнозировать, насколько большим будет спрос на этот участок. Если он возникнет, то, скорее всего, произойдет достаточно серьезная борьба. Мне цена не кажется завышенной, даже несмотря на то, что там нет документов. Но я-то говорю о том, что вижу этот участок как девелоперский проект.

Если действительно заявится какое-то большое количество компаний, то, соответственно, и цена лота увеличится. Кроме того, на ситуацию влияет текущее достаточно неопределенное состояние рынка. Найдется ли много компаний, которые захотят покупать земельный участок без документов с перспективой застройки через два-три года при том, что рынок себя чувствует не очень хорошо? Я, честно говоря, в этом не уверен».

Крупных недостроенных объектов, подобных тому, который «Дом.РФ» собирается выставить на торги, в Москве почти не осталось, и спрос на них невелик, отметил управляющий партнер компании Webster Константин Ковалев. Он не исключает, что стартовую цену лота на Каширском шоссе придется снизить:

«Конечно, время, когда большое количество объектов требовали серьезного редевелопмента, прошло. Много их было в начале 2000-х годов. Сейчас практически таких помещений уже не осталось. Если какие-то из них и выходят на рынок, то только с торгов, и чаще это федеральные объекты с очень сложной историей. Поэтому площадки эти единичны, и интерес к ним, на самом деле, не такой высокий.

Я ожидаю, что первые торги, может быть, и не состоятся.

Значит, в соответствии с федеральным законом произойдет понижение цены, вторые торги и до тех пор, пока цена не придет к тому значению, которое позволит создать объект нормальной добавочной стоимости».

Торги по продаже недостроенного корпуса институтов психиатрии и ревматологии Российской академии медицинских наук планируется провести 28 апреля.

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Андрей Загорский