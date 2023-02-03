Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Девелоперы не участились

Спрос на землю под новые проекты упал

Из-за снижения спроса на жилье девелоперы стали осторожнее подходить к покупке участков под застройку, что уже привело к сокращению по итогам прошлого года сделок в этом сегменте на 15–20%. Вкладываться в приобретение площадок готовы в основном застройщики, нарастившие прибыль на волне ажиотажных продаж, и региональные игроки. Но их ценовые ожидания часто расходятся со стоимостью предложения, поясняют консультанты. На этом фоне объем инвестиций в участки в этом году останется ограниченным.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Совокупный объем инвестиций в покупку площадок под девелопмент в 2022 году сократился на 14,7% год к году, до 219,24 млрд руб., подсчитали в NF Group. В общем объеме вложений в недвижимость, по данным консультантов, доля площадок за год сократилась с 64% до 45%. В CORE.XP говорят о снижении инвестиций в площадки в 2022 году на 20%, до 183 млрд руб., а доли участков в структуре вложений — с 56% до 42%. В Nikoliers отметили, что на покупку земли в 2022 году пришлось 51,5% инвестиций против 72% годом ранее.

Снижение спроса на площадки руководитель отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Ирина Ушакова связывает с ростом стоимости кредитования и снижением спроса на жилье. По данным Росреестра, по итогам прошлого года в Москве зарегистрировано 85 тыс. договоров долевого участия, что на 14% меньше, чем годом ранее.

Управляющий партнер NF Group Алексей Новиков говорит, что доля площадок в общем объеме инвестиций размывается и за счет высокой активности в других сегментах. Из-за ухода с рынка иностранных компаний появились предложения качественных готовых проектов, указывает он. По данным NF Group, общий объем инвестиций в недвижимость в 2022 году вырос на 21% год к году, до 487,2 млрд руб. Директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин обращает внимание на высокую базу 2021 года, ставшего рекордным по объему вложений в площадки на фоне льготных ипотечных программ и восстановления после пандемии.

Исполнительный директор Glincom Иван Татаринов подтвердил, что девелоперы сейчас менее активно рассматривают новые площадки: «Спрос просел, реализация проектов уже не выглядит так безупречно, как раньше». В целом по рынку можно отметить некоторое снижение активности, согласен вице-президент ГК «Страна девелопмент» Александр Гуторов. Владелец IQ Estate Юнна Эрвиц считает, что покупать участки могут девелоперы, реализовавшие проекты на волне спроса в 2021–2022 годах. Основатель ГК «Мангазея» Сергей Янчуков говорит, что верит в рынок недвижимости, и его компания в этом году планирует закрыть минимум две сделки. Управляющий директор группы «Самолет» Владимир Комар также заявил, что группа смотрит площадки в Москве и регионах и доля последних в портфеле будет расти.

Председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова отмечает несоответствие ценовых ожиданий продавцов и потенциальных покупателей площадок под застройку в Москве. По ее словам, из-за снижения доходности продать часть земельного портфеля готовы лидеры рынка, но рассматривают эти участки в основном региональные девелоперы. А последние часто не готовы входить в проекты с меньшей доходностью, чем в родном регионе, где те, как правило, обладают административным ресурсом, говорит госпожа Доброхотова. Коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев подтверждает, что стоимость большинства участков с учетом платы за смену вида разрешенного использования сегодня чрезмерно велика.

В том, что интерес застройщиков к площадкам вырастет в 2023 году, Ирина Ушакова сомневается. По ее прогнозам, в недвижимость в целом может быть вложено около 300 млрд руб., из которых 200 млрд руб.— в коммерческие объекты. «Процесс ухода иностранных собственников продолжается, и инвесторы в меньшей степени сфокусированы на приобретении площадок»,— говорит эксперт. Алексей Новиков считает, что доля площадок в объеме инвестиций сохранится на уровне 40–50%. А управляющий партнер «Метриума» Надежда Коркка напоминает, что по строительному циклу от покупки участка до начала продаж обычно проходит около трех лет и большинство текущих сложностей перестанут быть актуальны.

Александра Мерцалова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...