Politico: НАТО нарастит группировку у границ России до 300 тыс. военных

Весной НАТО представит обновленный региональный план обороны, в ближайшие месяцы альянс планирует усилить группировку у границ России, сообщает американское издание Politico. Официальные лица, на которые ссылается издание, заявляют, что этот план предполагает вовлеченность 300 тыс. военнослужащих НАТО. В июне 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял о планах в скором времени привести в состояние повышенной готовности 300 тыс. военных.

Многим союзникам в связи с этими планами придется увеличить расходы на оборону и закупать больше вооружений, отмечает издание. Politico приводит два возможных уровня готовности НАТО.

Первый эшелон может состоять из около 100 тыс. военных, готовых к выдвижению в течение 10 дней. Он может быть набран из Польши, Норвегии и стран Балтии (Эстония, Латвия и Литва). Об этом сообщил бывший помощник генсека НАТО по оборонной политике Генрих Браусс. В этот эшелон могут входить многонациональные боевые группы, которые альянс уже создал на восточном фланге. Второй эшелон будет поддерживать этих военных, его составят солдаты из таких стран, как Германия, с готовностью в течение 10–30 дней.

С февраля численность группировки НАТО в Восточной и Центральной Европе увеличилась в 2,5 раза и составила более 30 тыс. человек, говорил в ноябре 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Мария Федотова