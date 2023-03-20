Игры наносят на принт

Разработчики видеоигр планируют начать выпуск в России и СНГ брендированных товаров по своим игровым вселенным. Так, студия Mundfish («Atomic Heart») подписала лицензионный договор с Megalicense на производство товаров, например одежды, электроники, игровой атрибутики, с собственной символикой. Аналогичный проект готовит и Lesta Games («Мир танков», «Мир кораблей»). Такие товары помогут продвижению бренда, полагают участники рынка. Но производители, покупающие лицензию на бренд на пике его популярности, рискуют вывести товар на рынок как раз к спаду интереса, предупреждают эксперты. Проблемой может стать и появление контрафактной продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Студия Mundfish, выпустившая игру «Atomic Heart», планирует запустить в России и СНГ франшизу товаров по вселенной игры: правообладатель подписал лицензионный договор с агентством Megalicense, сообщил “Ъ” его гендиректор Захар Назаренко. «Какие товары будут в дальнейшем продаваться под брендом "Atomic Heart", зависит от лицензионных соглашений. Перспективными мы видим одежду, продукты питания, канцелярию, товары для дома»,— рассказал он. Также он уточнил, что возможен выпуск брендированной электроники, игровой атрибутики и сувениров, например футболок. Условия соглашения топ-менеджер раскрыть отказался.

«Atomic Heart» — шутер от первого лица для игровых консолей и ПК, разработанный студией Mundfish (основана российскими разработчиками на Кипре, в числе инвесторов Gaijin Entertainment, GEM Capital и Tencent) и выпущенный 21 февраля. Действие игры происходит в СССР в альтернативном прошлом. Права на издание версии «Atomic Heart» для ПК в СНГ получила VK. Мировым издателем выступает французская Focus Entertainment. По итогам месяца игра заняла девятое место по продажам в Европе вслед за «God of War: Ragnarok» (вышла в ноябре 2022 года), по данным Европейской федерации интерактивного ПО (ISFE).

Похожий проект планирует и Lesta Games («Мир танков», «Мир кораблей»). «Пока мы не планируем запускать франшизу, но готовы и уже прорабатываем коллаборации с производителями товаров. Речь идет о нанесении символики и узнаваемого визуала из наших игр»,— пояснила “Ъ” глава московского подразделения Lesta Games Гаухар Алдиярова. Она уточнила, что ключевой аспект для студии — продвижение бренда, а не рост выручки от продаж.

Собеседник “Ъ” в одной из российских игровых студий говорит, что даже до 2022 года рынок товаров, брендированных символикой из видеоигр, в России был развит слабо. «Товаров по сериалам, фильмам или образам всегда достаточно на массовом рынке. Но товары с брендами видеоигр продавались только в специализированных магазинах, владельцы которых заказывали их небольшими партиями из-за рубежа, что сказывалось на цене»,— отмечает он.

С этим соглашается экс-директор по продукту Wargaming Вячеслав Макаров: товары по видеоигровым франшизам слабо интересовали аудиторию, высокой доходности от таких проектов ждать не стоит. «Если на товарах по франшизе "Atomic Heart" будет просто логотип или персонажи, они почти никого не заинтересуют. Если же студия попытается продавать, например, одежду, стилизованную под неосоветский стиль, на котором строится игра, шансы намного выше»,— считает он.

При этом производители, покупающие лицензию на бренд на пике популярности, рискуют вывести товар на рынок как раз к спаду интереса, подчеркивает руководитель проекта «Вестник лицензионного рынка» Мария Рогожина. В то же время она отмечает, что новые бренды дешевле уже устоявшихся и «при правильном выборе» лицензиаты могут хорошо заработать, «так было с брендом "Angry Birds", который начали предлагать для аренды в России в 2012 году, тогда никто не мог подумать, что игра станет настолько популярной». Лицензионная модель бизнеса успешно применялась в России в отношении «World of Tanks», «Talking Tom», «Cut the Rope» и ряда других игровых брендов, но «для современного рынка это, скорее, нишевая история», считает госпожа Рогожина.

Основная проблема рынка подобных франшиз заключается в пиратстве, отмечает гендиректор «Ноль Плюс Медиа» (бренды «Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль» «Кошечки-собачки» и др.) Александр Саблуков. Так, например, Rovio Entertainment Oyj (бренд «Angry Birds») и Entertainment One UK Ltd («Свинка Пеппа») несколько лет вели масштабную судебную кампанию против российских производителей контрафакта (см. “Ъ” от 13 декабря 2021 года). В то же время глава Ассоциации параллельного импорта и зампред комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов настаивает, что контрафакт «никогда особо не мешает» зарабатывать официальным правообладателям. «Если компания выстроит разумную линейку продуктов, то и не будет стимула покупать подделки»,— говорит он.

Никита Королев, Юрий Литвиненко, Юлия Юрасова