У пиратов включилось Atomic Heart

Российскую игру Atomic Heart прорекламировали пираты — ссылки на все ее раздачи на торрент-сайте RuTracker.org автоматически перебрасывали пользователей в легальный магазин VK Play. Там “Ъ FM” сообщили, что у платформы есть специальная рекламная программа, которая позволяет сайтам получать монетизацию за переходы по ссылкам на игру. Участие происходит через подрядчика и по инициативе ресурса, в данном случае RuTracker.org.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mundfish Фото: Mundfish

RuTracker.org — крупнейший русскоязычный торрент-сайт в мире. Роскомнадзор заблокировал его семь лет назад. Несмотря на это, рекламную кампанию можно считать удачной, отметил директор агентства «Взрывной пиар» Роман Масленников: «На коротком периоде они могут заработать больше, чем другие игры. Тема, думаю, будет в топе еще месяц. С блокировками же научились справляться даже люди в возрасте, устанавливать VPN и так далее. К тому же многие пользователи проживают за рубежом. А инфополе-то в данном случае русскоязычное.

Кроме того, во времена импортозамещения на многое закрывается глаза, и никаких проблем у Atomic Heart быть не должно.

Номинально пиратство порицается, но спрос людей не урегулируешь. Поэтому на все это регуляторы смотрят сквозь пальцы».

Atomic Heart — это шутер в атмосфере альтернативного Советского Союза. Действие разворачивается в 1955 году, и к этому моменту во вселенной игры страна уже освоила робототехнику. Atomic Heart вышла 21 февраля 2023-го и сразу возглавила рейтинги мировых продаж. За рубежом игра продается на площадке Steam, дистрибуцией в России занимается VK Play.

Между тем пиратские платформы нередко становятся инструментом продвижения легальных продуктов, рассказал обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич. Правда, по его словам, как правило, это происходит ненамеренно: «Незаконное скачивание каких-либо продуктов на самом деле ведет к увеличению количества легальных пользователей. Потому что далеко не каждому удобно настраивать всякого рода опции, которые ты должен соблюдать при использовании нелицензионной версии.

Есть разного рода исследования, что с начала боевых действий между РФ и Украиной из-за пропажи многих лицензионных продуктов с российских площадок произошел определенный всплеск интереса к пиратским сервисам, именно потому, что покупать и пользоваться официальными площадками стало неудобно. Но в тот момент, когда появляются легальные возможности, люди в основном возвращаются в обычную среду.

Как правило, преодолевать разного рода неудобства всегда готовы не менее 10% аудитории. Самая активная часть нелегально скачивает продукт и начинает нагнетать среди других пользователей интерес к нему, будь то игра, фильм или что-то в этом роде. И, соответственно, уже основная масса, которая не готова лишний раз заморачиваться, пользуется легальными способами и втягивается в игру или просмотр сериала».

До момента блокировки RuTracker.org активно сотрудничал с российскими правообладателями. Платформа удаляла ссылки на программы от Microsoft и 1С, шоу телеканала ТНТ и фильмы, которые еще идут в прокате.

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Илья Сизов