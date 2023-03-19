Статья британских ученых о мошенничестве с помощью чат-ботов оказалась написана ChatGPT

В январе текущего года ученые из Плимутского университета Марджон опубликовали научную статью «Чатерство и читерство: как обеспечить честность в академических кругах в эпоху ChatGPT». Статья вызвала широкий резонанс в кругах британских ученых, обеспокоенных участившимися случаями использования нейросети для написания научных работ. Однако ни рецензенты статьи ученых из Плимута, ни ее рядовые читатели не подозревали о том, что она сама была написана чат-ботом ChatGPT, сообщает The Guardian.

Авторы утверждают, что поставили в известность редакторов журнала Innovations in Education and Teaching International, где статья была опубликована, об использовании чат-бота при ее написании. Но рецензентам об этом никто не сообщил.

«Мы хотели показать, что ChatGPT пишет тексты на очень высоком уровне,— заявила профессор Дебби Коттон, директор академической практики Плимутского университета Марджон, которая выдавала себя за ведущего автора статьи.— Это гонка вооружений. Технология совершенствуется очень быстро, и университетам будет трудно обогнать ее».

Кирилл Сарханянц