Воронежские коммунисты выступили против дистанционного голосования на выборах губернатора

Воронежское областное отделение КПРФ предложило Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) отклонить заявку избирательной комиссии Воронежской области о проведении сентябрьских выборов губернатора с применением дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О заявке избиркома в ЦИК «Ъ-Черноземье» сообщил 13 марта. В заявлении КПРФ говорится, что данный вопрос не обсуждался в комиссии, а в избирательный кодекс региона не принимались соответствующие изменения.

«Таким образом, Воронежская область не готова к проведению ДЭГ на выборах в сентябре 2023 года, — пишут в заявлении в ЦИК коммунисты. — Считаем, что опыт проведения выборов с применением ДЭГ в других субъектах Российской Федерации показал, что на таких выборах побеждали представители партии власти с крайне сомнительными результатами, что подрывает доверие граждан к итогам таких выборов».

Какой вопрос предстоит обсудить воронежским коммунистам на ближайшем бюро обкома, в материале «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев