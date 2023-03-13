Воронежская область готова провести онлайн-голосование на будущих выборах губернатора

Более двадцати регионов России готовы провести онлайн-голосование на выборах в этом году. Среди 25 заявок на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), поданных в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), есть заявка из Воронежской области, где будут избирать губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Председатель избирательной комиссии Воронежской области Илья Иванов пояснил «Ъ-Черноземье», что от региона в ЦИК была направлена заявка на проведение дистанционного электронного голосования. «Дистанционное электронное голосование это перспективная форма голосования. Она не заменит никогда традиционную бумажную форму, но дает избирателям дополнительные возможности. Кроме того Воронежская область является крупным по количеству избирателей субъектом Российской Федерации. У нас более 1,821 млн избирателей. Абсолютно уверен, что часть из них пожелает воспользоваться новыми цифровыми возможностями. Но это произойдет, если заявку региона поддержит ЦИК России. Также выборы губернатора в 2023 году это очень хорошая возможность попробовать дистанционное электронное голосование перед большой федеральной кампанией — выборами Президента в 2024 году», — сказал Илья Иванов.

В избиркоме Орловской области, где также пройдут выборы губернатора, сказали «Ъ-Черноземье», что не подавали заявку на участие в ДЭГ.

Подробнее о нововведении — в материале «Ъ»

Сергей Толмачев

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