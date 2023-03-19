Песков рассказал о незапланированной поездке Путина в командный пункт спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что поездка Владимира Путина на командный пункт специальной военной операции в Ростове-на-Дону заранее не готовилась, чтобы проверить работу пункта в обычном режиме, передает «РИА Новости».

Кроме того, пресс-секретарь заявил, что президент даст поручения по решению проблем, о которых ему рассказали жители Мариуполя. «Во время общения с президентом жители Мариуполя ставили вопросы, связанные с задержкой выплат зарплат, оформления российского гражданства и оформления российских паспортов»,— уточнил Дмитрий Песков (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сегодня, 19 марта, Кремль сообщил о поездке Владимира Путина в Мариуполь. Как сообщила пресс-служба, президент прибыл в город на вертолете и объехал несколько районов Мариуполя за рулем автомобиля.

Позднее Кремль сообщил, что господин Путин также провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Не уточняется, было ли это до посещения Мариуполя, или после. Президент заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова и ряда военачальников.

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Эрдни Кагалтынов