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Коммерсантъ FM
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Опубликованы видеокадры общения Путина с мариупольцами

Телеканалы «Россия 24» и «Звезда» опубликовали видео общения президента Владимира Путина с мариупольцами в новом микрорайоне «Невский» во время его поездки в город.

Пожилой мужчина на видео говорит президенту о том, что много раз видел его по телевизору, на что Владимир Путин ответил: «Надо же начинать знакомиться поближе». «Остался без ничего, теперь дали квартиру»,— заявил мужчина.

Президент спросил, нравится ли мариупольцам в новых квартирах. «Это маленький кусочек рая у нас здесь. Мы даже не верили, что в этом году получим»,— рассказала одна из женщин.

Микрорайон «Невский» расположен на западе Мариуполя, где шли интенсивные бои. В него входят несколько новых пятиэтажных домов.

Сегодня рано утром, 19 марта, Кремль сообщил о поездке Владимира Путина в Мариуполь. Как сообщила пресс-служба, президент прибыл в город на вертолете, он объехал несколько районов за рулем автомобиля. Это его первая поездка в Донбасс.

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