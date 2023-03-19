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Путин посетил Мариуполь

Президент РФ Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь, сообщила пресс-служба Кремля. Он прибыл в город на вертолете, объехал несколько районов за рулем автомобиля и пообщался с местными жителями. Это первая поездка главы государства в Донбасс. Кроме того, в Ростове-на-Дону президент провел совещание в командном пункте специальной военной операции.

В микрорайоне Невский в Мариуполе господин Путин по приглашению одной из семей зашел к ним в дом. Президент также осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра и «памятные места города», передает «Интерфакс» сообщение Кремля.

Во время поездки вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту о ходе строительных и восстановительных работ в городе и окрестностях. Он рассказал о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ и медучреждений.

Позднее Кремль сообщил, что господин Путин также провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Не уточняется, было ли это до посещения Мариуполя или после. Президент заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова и ряда военачальников.

Накануне, 18 марта, президент посетил Севастополь. В начале марта Мариуполь посещал глава Минобороны Сергей Шойгу. Он инспектировал работу военных строителей.

Мариуполь — город в Донецкой народной республике, которая была присоединена Россией осенью 2022 года. Город перешел под контроль российских войск в мае после продолжительных боев.

О поездке Владимира Путина в Севастополь — в материале «Ъ» «Качнется купол мира».

Леонид Уварчев

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Поврежденный танк на обочине в Мариуполе

Поврежденный танк на обочине в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Следы от самолетов в небе над Донецком

Следы от самолетов в небе над Донецком

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Перевернутый автомобиль в Волновахе

Перевернутый автомобиль в Волновахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудник Следственного комитета России работает у здания Донецкого музыкального колледжа, попавшего под обстрел

Сотрудник Следственного комитета России работает у здания Донецкого музыкального колледжа, попавшего под обстрел

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудник Совместного центра контроля и координации ДНР стоит в воронке, образованной после падения снаряда

Сотрудник Совместного центра контроля и координации ДНР стоит в воронке, образованной после падения снаряда

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители переходят дорогу в Волновахе

Местные жители переходят дорогу в Волновахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина примеряет куртку в магазине спецодежды «Спецконтора»

Мужчина примеряет куртку в магазине спецодежды «Спецконтора»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Товары магазина спецодежды «Спецконтора»

Товары магазина спецодежды «Спецконтора»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Угольные шахты Донбасса

Угольные шахты Донбасса

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Грузовые поезда на одной из железнодорожных станций ДНР

Грузовые поезда на одной из железнодорожных станций ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танкисты Южного военного округа на боевой позиции

Танкисты Южного военного округа на боевой позиции

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские самолеты Су-25 в небе над Донецком

Российские самолеты Су-25 в небе над Донецком

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Житель Донецка убирает осколки стекла из оконной рамы после обстрела города

Житель Донецка убирает осколки стекла из оконной рамы после обстрела города

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дети моют лобовое стекло автомобиля в Амвросиевке

Дети моют лобовое стекло автомобиля в Амвросиевке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина на костылях возле пункта обмена валют в Донецке

Мужчина на костылях возле пункта обмена валют в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Строительные работы в ДНР

Строительные работы в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танкисты Южного военного округа на марьинском направлении в ДНР

Танкисты Южного военного округа на марьинском направлении в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащий разливает чай

Военнослужащий разливает чай

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российский флаг на балконе жилого дома после обстрела Донецка

Российский флаг на балконе жилого дома после обстрела Донецка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина идет мимо торговых рядов донецкого рынка

Мужчина идет мимо торговых рядов донецкого рынка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Медработники оказывают помощь в полевом госпитале ДНР

Медработники оказывают помощь в полевом госпитале ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина с перевязанной ногой в полевом госпитале

Мужчина с перевязанной ногой в полевом госпитале

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танкист Южного военного округа топит буржуйку

Танкист Южного военного округа топит буржуйку

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие заряжают реактивную систему залпового огня

Военнослужащие заряжают реактивную систему залпового огня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военные ведут огонь из реактивной системы залпового огня «Торнадо» на марьинском направлении в ДНР

Российские военные ведут огонь из реактивной системы залпового огня «Торнадо» на марьинском направлении в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пенсионерка возле разрушенного дома в Мариуполе

Пенсионерка возле разрушенного дома в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники СВО на концерте фронтовой бригады ЮВО «Рубиновая звезда»

Участники СВО на концерте фронтовой бригады ЮВО «Рубиновая звезда»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители Мариуполя в ожидании общественного транспорта

Жители Мариуполя в ожидании общественного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дорожные рабочие кладут асфальт в Мариуполе

Дорожные рабочие кладут асфальт в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Рабочие на крыше поврежденного здания в Мариуполе

Рабочие на крыше поврежденного здания в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Экскаватор разбирает завалы возле разрушенного дома в Мариуполе

Экскаватор разбирает завалы возле разрушенного дома в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие возле зенитно-ракетного комплекса «Тор»

Военнослужащие возле зенитно-ракетного комплекса «Тор»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащий у пульта управления зенитно-ракетным комплексом под Донецком

Военнослужащий у пульта управления зенитно-ракетным комплексом под Донецком

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Звезды на борту зенитно-ракетного комплекса

Звезды на борту зенитно-ракетного комплекса

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поврежденная военная техника на мосту в Мариуполе

Поврежденная военная техника на мосту в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный металлургический комбинат «Азовсталь»

Разрушенный металлургический комбинат «Азовсталь»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Легковушка стоит у бетонных противотанковых заграждений

Легковушка стоит у бетонных противотанковых заграждений

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военные в полевом госпитале ДНР

Военные в полевом госпитале ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчины поздравляют работниц медотряда особого назначения ЮВО с Международным женским днем

Мужчины поздравляют работниц медотряда особого назначения ЮВО с Международным женским днем

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Письма участникам спецоперации на стене полевого госпиталя в ДНР

Письма участникам спецоперации на стене полевого госпиталя в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Памятник сталевару на дороге при въезде в Мариуполь

Памятник сталевару на дороге при въезде в Мариуполь

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Поврежденный танк на обочине в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Следы от самолетов в небе над Донецком

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Перевернутый автомобиль в Волновахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудник Следственного комитета России работает у здания Донецкого музыкального колледжа, попавшего под обстрел

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудник Совместного центра контроля и координации ДНР стоит в воронке, образованной после падения снаряда

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители переходят дорогу в Волновахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина примеряет куртку в магазине спецодежды «Спецконтора»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Товары магазина спецодежды «Спецконтора»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Угольные шахты Донбасса

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Грузовые поезда на одной из железнодорожных станций ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танкисты Южного военного округа на боевой позиции

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские самолеты Су-25 в небе над Донецком

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Житель Донецка убирает осколки стекла из оконной рамы после обстрела города

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дети моют лобовое стекло автомобиля в Амвросиевке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина на костылях возле пункта обмена валют в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Строительные работы в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танкисты Южного военного округа на марьинском направлении в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащий разливает чай

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российский флаг на балконе жилого дома после обстрела Донецка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина идет мимо торговых рядов донецкого рынка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Медработники оказывают помощь в полевом госпитале ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина с перевязанной ногой в полевом госпитале

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танкист Южного военного округа топит буржуйку

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие заряжают реактивную систему залпового огня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военные ведут огонь из реактивной системы залпового огня «Торнадо» на марьинском направлении в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пенсионерка возле разрушенного дома в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники СВО на концерте фронтовой бригады ЮВО «Рубиновая звезда»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители Мариуполя в ожидании общественного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дорожные рабочие кладут асфальт в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Рабочие на крыше поврежденного здания в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Экскаватор разбирает завалы возле разрушенного дома в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие возле зенитно-ракетного комплекса «Тор»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащий у пульта управления зенитно-ракетным комплексом под Донецком

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Звезды на борту зенитно-ракетного комплекса

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поврежденная военная техника на мосту в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный металлургический комбинат «Азовсталь»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Легковушка стоит у бетонных противотанковых заграждений

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военные в полевом госпитале ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчины поздравляют работниц медотряда особого назначения ЮВО с Международным женским днем

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Письма участникам спецоперации на стене полевого госпиталя в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Памятник сталевару на дороге при въезде в Мариуполь

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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