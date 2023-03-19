Медведев вышел в финал турнира ATP Masters в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Фрэнсиса Тиафо из США в 1/2 финала Indian Wells Masters. Матч завершился со счетом 7:5, 7:6 (7:4). Россиянин продлил серию побед до 19 матчей. В финале он сыграет с победителем матча между Карлосом Алькарасом (Испания) и Янником Синнером (Италия).

27-летний Даниил Медведев — бывшая первая ракетка мира, сейчас занимает шестое место в рейтинге ATP. На счету россиянина 18 побед на турнирах под эгидой ассоциации. Медведев обладатель Кубка ATP и Кубка Дэвиса в составе российской сборной, победитель Итогового турнира ATP и одного турнира Большого шлема — US Open.

25-летний Тиафо находится на 16 месте рейтинга теннисистов. На его счету один титул ATP.

Indian Wells Masters (BNP Paribas Open) — турнир в престижной категории ATP 1000 Masters. Проводится в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США). Призовой фонд составляет $8,8 млн.

Об успехах Медведева — в материале «Ъ» «Класс вопиющего в пустыне».

Леонид Уварчев