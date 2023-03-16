Класс вопиющего в пустыне

Беспроигрышная серия Даниила Медведева на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), которая началась в середине февраля, достигла уже 18 матчей. Выступая на BNP Paribas Open — состязании категории Masters 1000 c призовым фондом $8,8 млн,— российский теннисист, несмотря на полученную на этой неделе травму лодыжки, обыграл в двух партиях испанца Алехандро Давидовича Фокину и впервые в карьере достиг на этом турнире полуфинальной стадии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый за карьеру выход в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе позволил Даниилу Медведеву продлить свою беспроигрышную серию до 18 матчей

Фото: Mark J. Terrill / AP Первый за карьеру выход в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе позволил Даниилу Медведеву продлить свою беспроигрышную серию до 18 матчей

Фото: Mark J. Terrill / AP

Турнир в Индиан-Уэллсе — курортном городке с населением в несколько тысяч человек, расположенном в калифорнийской пустыне,— начался для Даниила Медведева уверенной победой над американцем Брэндоном Накашимой, а продолжился трехсетовой встречей с белорусом Ильей Ивашко и очень громкими заявлениями как в прямом, так и в переносном смысле. По ходу той игры россиянин не просто возмущался излишне медленным, по его мнению, покрытием корта, но и завязал по этому поводу эпатажную дискуссию с судьей на вышке, которая попала в телевизионную трансляцию и вызвала в теннисном мире широкий резонанс. В следующем матче, против двукратного победителя итогового турнира АТР Александра Зверева, который пытается вернуться в первую десятку после серьезной травмы лодыжки, полученной в прошлом году на Roland Garros, словесные эскапады россиянина продолжились.

А потом калифорнийское покрытие будто решило отомстить. По ходу очередного затяжного розыгрыша у Медведева проскользнула правая ступня, и он упал на корт.

К тому времени Зверев уже выиграл на тай-брейке первый сет, тем не менее россиянин смог выпутаться из критической ситуации, оставив за собой тай-брейк второй партии, а затем и концовку третьей.

Испанец Алехандро Давидович Фокина, доставшийся Медведеву в четвертьфинале, по своим регалиям значительно уступает Звереву. Однако, учитывая неопределенную ситуацию с лодыжкой, перед этой игрой болельщикам российского теннисиста было тревожно. К счастью, обследование показало, что он может продолжать турнир. На следующее утро во время разминки нога еще беспокоила Медведева, которому пришлось принять обезболивающую таблетку, но по ходу матча он ощущал себя все лучше и лучше.

Давидович Фокина — соперник, с которого месяц назад в первом круге турнира в Роттердаме и началась нынешняя беспроигрышная медведевская серия. Более того, громадная уверенность в своих силах, часто упоминаемая россиянином в интервью, рождалась непосредственно по ходу того матча, в котором испанец взял первый сет.

Сценарий нынешней их встречи оказался более простым, хотя легкой прогулкой для Медведева ее не назовешь.

Исход каждой из партий решили по гейму, выигранному им на чужой подаче, причем во втором сете у Давидовича Фокины было шесть брейк-пойнтов. Более того, по ходу затяжного седьмого гейма на подаче Давидовича Фокины, состоявшего из 18 розыгрышей, Медведев снова упал и не без помощи шершавого покрытия содрал кожу на большом пальце правой руки, который сразу же пришлось заклеивать вызванному на корт врачу. Но и тут все обошлось. Собственная эффективная подача, а также недостаточное умение испанца справляться с психологическим давлением в решающие моменты предопределили исход игры, продолжавшейся 1 час 46 минут и завершившейся со счетом 6:3, 7:5.

Таким образом, беспроигрышная серия Медведева на турнирах АТР достигла уже 18 матчей. Для российских теннисистов это второй показатель за всю историю.

Рекорд также принадлежит Медведеву, который в конце 2020-го и начале 2021 года на «мастерсе» в Париже, итоговом турнире АТР в Лондоне, а также проходивших в Мельбурне командном турнире АТР Сup и Открытом чемпионате Австралии не проигрывал 20 матчей подряд. Что касается других россиян, то среди них наилучший показатель имеет Евгений Кафельников, который в 1996 году не проигрывал 14 встреч кряду — на командном турнире АТР в Дюссельдорфе, триумфальном для себя Открытом чемпионате Франции, а также травяном состязании в Галле.

Теперь остановить Медведева попытается 16-я ракетка мира Фрэнсис Тиафо, также в двух партиях справившийся с британцем Кэмероном Норри. В четырех предыдущих встречах, также проходивших на харде, россиянин отдал американцу лишь один сет, однако следует иметь в виду, что в предыдущий раз их пути пересекались весной 2021 года и с тех пор Тиафо добился большого прогресса. В частности, в прошлом сезоне на US Open он обыграл Рафаэля Надаля и дошел до полуфинала, где почти четыре с половиной часа сражался с будущим чемпионом испанцем Карлосом Алькарасом, который смог сломить его сопротивление лишь в пяти партиях.

Евгений Федяков