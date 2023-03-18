Захарова заявила об уведомлении Россией всех участников зерновой сделки о ее продлении на 60 дней

Представитель МИД РФ Мария Захарова после сообщения украинской стороны о продлении зерновой сделки на 120 дней заявила, что Россия «уведомила всех участников», что сделка продлена на 60 дней.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Россия уведомила всех участников, что сделка продлена на 60 дней»,— цитирует РБК заявление Марии Захаровой. О том, что сделка продлена на 120 дней, сообщили турецкий телеканал Haberturk и вице-премьер Украины Александр Кубраков.

«Соглашение по зерновой сделке пролонгировано еще на 120 дней», — написал господин Кубраков в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Он поблагодарил за помощь в согласовании сделки ООН, Турцию и «все страны-партнеры».

Соглашение о зерновой сделке между Россией и Украиной при участии Турции и ООН было подписано в июле 2022 года. Срок соглашения — 120 дней. Его действие продлевали в ноябре 2022 года до 18 марта 2023 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «И какого зерна, спрашивается».