СБУ сообщила о передаче в госсобственность компании российского бизнесмена с активами на $27 млн

Служба безопасности Украины (СБУ) конфисковала и передала в госуправление активы текстильной компании в Чернигове на сумму более чем 1 млрд гривен ($27 млн). По данным СБУ, компания принадлежит гражданину России, имя которого не называется. Как сообщает «Экономическая правда», речь идет об Антоне Громове, которому принадлежит компания «Чексил».

Как сообщила пресс-служба СБУ, решение о конфискации затронуло все недвижимое имущество компании и корпоративные права на нее. По версии следствия, неназванный предприниматель работает на военно-промышленный комплекс России; его сеть компаний в России выполняет заказы по производству военной одежды и снаряжения для российских военных. Против бизнесмена заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины (финансирование свержения конституционного строя).

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Олеся Павленко