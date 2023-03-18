В Курской области со стороны Украины обстрелян сельский Дом культуры

В Курской области украинские военные 18 марта обстреляли поселок Краснооктябрьский Глушковского района. По данным губернатора Романа Старовойта, зафиксировали десять прилетов. Среди мирных жителей никто не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщил в своем телеграм-канале глава региона, три прилета пришлись по зданию бывшего дома культуры, который «в последнее время не работал».

За последние двое суток это первое официальное сообщение властей об обстрелах со стороны Украины. При этом на текущей недели на приграничные районы Черноземья ВСУ вели атаки крайне интенсивно.

Андрей Цветков