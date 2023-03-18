Захарова назвала отмену санкций против России неотъемлемым условием мира на Украине

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что урегулирование российского-украинского конфликта возможно при отмене всех «незаконных санкций» и исков против России в международных судебных инстанциях. Так она прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о важности продвижения «формулы мира» президента Владимира Зеленского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Так называемая ''формула мира'' Зеленского никакого отношения к миру не имеет. Это не что иное, как набор оторванных от реалий ультимативных требований к нашей стране»,— заявила Мария Захарова, ее ответ приводится на сайте российского МИДа.

Обращаясь к посту Дмитрия Кулебы, она отметила, что министр не предлагает сесть за стол переговоров. По ее словам, российская сторона неоднократно заявляла о готовности «к серьезным предложениям Запада и Украины», однако отвергает язык ультиматумов.

В числе требований российской стороны госпожа Захарова упомянула прекращение поставок вооружения Украине, международное признание новых территориальных реалий. «Неотъемлемой частью должна стать отмена всех незаконных санкций и исков против России в международных судебных инстанциях»,— подчеркнула представитель российского МИДа.

Госпожа Захарова утверждает, что позиция украинских властей имела бы значение, если бы они сохраняли независимость от Соединенных Штатов. «Киевский режим уже давно является инструментом США и других стран НАТО в борьбе с Россией. А они вовсе не заинтересованы в мирном урегулировании на Украине»,— сказала она.

В октябре 2022 года Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока таковым остается Владимир Путин. Однако в ноябре украинский президент на саммите G20 перечислил десять условий «формулы мира». Среди них: восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года и вывод российских войск.

Москва настаивает на признании присоединенных регионов российскими. Владимир Зеленский заверял, что не пойдет на территориальные уступки, поскольку иначе Украина не сможет обеспечить гарантии безопасности своего государства. 13 марта в Кремле заявили, что «предпосылок для перехода ситуации в мирное русло нет», а целей специальной военной операции можно достичь только военным путем.

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Лусине Баласян