Песков: цели спецоперации сейчас можно достичь только военным путем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что сейчас перспектив для переговоров с Украиной нет. Так он прокомментировал предложение бывшего главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера о необходимости создать контактную группу и «запустить мирный процесс» для Украины.

«Поставленные Россией цели на Украине сейчас можно достичь только военным путем, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет»,— заявил представитель Кремля во время пресс-колла.

Ранее в статье для немецкой газеты Tagesspiegel господин Ишингер написал, что «давно пора запустить мирный процесс» для урегулирования украинского конфликта. Для этого, считает господин Ишингер, следует создать контактную группу, которая сможет «сформировать ядро или, по меньшей мере, часть посреднической группы» в ходе переговоров.

Российско-украинские переговоры были приостановлены в мае 2022 года. Последняя очная встреча делегаций состоялась в Стамбуле 29 марта. 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил об отказе украинской стороны от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин.

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