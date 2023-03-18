Адвокат обвинил силовиков в применении электрошока к задержанным в московских барах Underdog и La Virgen

Адвокат Константин Ерохин заявил Telegram-каналу SOTA, что сотрудники правоохранительных органов применили электрошок к нескольким задержанным в двух столичных барах Underdog и La Virgen. Вечером 17 марта ТАСС сообщило, что правоохранительные органы пришли в заведения в связи с подозрением в причастности к финансированию Вооруженных сил Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам господина Ерохина, адвокатов задержанных не пускают в ОВД Басманного района. Он сообщил, что в баре Underdog силовики задерживали только посетителей, а в La Virgen — еще и часть персонала. Позднее адвокат уточнил, что в обоих барах было задержано 40-50 человек, большинство из которых отпустили после проверок чатов в Telegram. В отделении, по его словам, остаются пять человек, их, скорее всего, отпустят в ближайшее время. Адвокат сообщил, что задержанных опрашивали сотрудники ФСБ.

Также господин Ерохин добавил, что сотрудники не составили ни на кого протокол и проверяли задержанных по базе розыска. Кроме того, в заведениях силовики изъяли кассовые аппараты.

При этом агентство «Москва» утверждает, что в баре Undredog силовики не задержали никого. Telegram-канал «Москвы» опубликовал видео, на котором, предположительно, посетители Underdog поют «Отчего так в России березы шумят». На видео рядом с ними стоят сотрудники в форме.

Один из сотрудников Underdog сообщил изданию «Медиазона» (признано иностранным агентом), что некоторых посетителей силовики заставляли раздеться и показать татуировки, а также угрожали электрошокером.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, у силовиков есть основания полагать, что данные заведения могут быть причастны к спонсированию ВСУ. По данным «ОВД-Инфо» (признано иностранным агентом), в июле 2022 года основатели Underdog и La Virgen Taqueria получали угрозы из-за публикации анонса благотворительного маркета виниловых пластинок в поддержку коллектива Kyiv Angels («Ангелы Киева»)». Позднее владельцы заведений сообщили, что аккаунт бара La Virgen Taqueria, где был опубликован пост, взломали, а пожертвования шли на помощь приюту для животных «Твое собачье дело».

Как говорится в социальных сетях проекта, Kyiv Angels — коллектив, основанный «группой друзей, которые просто хотели помочь» гражданам Украины. Сейчас в него входит 50 человек, они раздают еду, лекарства и другие товары нуждающимся на Украине.

Эрдни Кагалтынов