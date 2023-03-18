Блогер-сыроед Лютый из Петербурга задержан по статье об истязании младенца

В отношении блогера-сыроеда Максима Лютого из Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по статье об истязании младенца (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). По данным следствия, мужчина причастен к смерти младенца, которого родила его 33-летняя сожительница. Ей было предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети Максима Лютого Фото: Соцсети Максима Лютого

Женщина и ее новорожденный сын проживали вместе с Максимом Лютым в съемной квартире в поселке Вардане Лазаревского района Краснодарского края. По версии следствия, 11 февраля женщина дома, без помощи врачей, родила ребенка. На учете в больнице младенец на стоял. «В связи с ухудшением состояния здоровья младенца и его длительным отказом от пищи» женщина с Максимом Лютым повезли его в больницу, но ребенок умер по дороге.

Знакомые блогера рассказали каналу «Осторожно, новости», что он «игнорировал базовые потребности ребенка и пытался перевести его на праноедение» — диету, при которой люди длительное время обходятся без пищи и воды. Некоторые праноеды утверждают, что питаются воздухом и солнцем. Telegram-канал Kub Mash сообщил, что предварительная версия смерти ребенка — пневмония и истощение. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела.

16 марта следственный отдел по Лазаревскому району города Сочи назначил матери погибшего младенца домашний арест по статье о причинении смерти по неосторожности. Максим Лютый проходил по делу подозреваемым. 8 марта, когда его везли на следственные действия, он попытался выпрыгнуть из полицейской машины и сбежать. После ему назначили 10 суток административного ареста за неповиновение полицейским.

Максим Лютый известен как тренер личностного роста и блогер, пропагандирующий здоровое питание на основе употребления сырых продуктов. У него 64 тыс. подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, запрещенной в России и признанной экстремистской). По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», блогер переехал в Сочи и основал там эзотерический клуб «Живой человек», который должен был помогать людям укреплять здоровье и разбираться в личных проблемах.

Анастасия Ларина