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Блогер из Санкт-Петербурга Максим Лютый арестован на 10 суток за неповиновение сотрудникам полиции

Лазаревский районный Сочи назначил жителю Петербурга Максиму Лютому наказание в виде административного ареста на 10 суток за неповиновение законному требованию сотрудников полиции, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Господина Лютого привозили на следственные действия по уголовному делу о гибели младенца, мужчина пытался выпрыгнуть из полицейской машины и сбежать.

Максим Лютый, который известен как тренер личностного роста и блогер, пропагандирующий здоровое питание на основе употребления сырых продуктов, проживает на съемной квартире в Сочи со своей сожительницей, недавно у женщины родился ребенок. Во вторник Следственное управление СКР по Краснодарскую краю во сообщило о том, что младенец скончался, перед этим он длительное время отказывался от пищи. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Анна Перова, Краснодар

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