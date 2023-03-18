В свердловском поселке Чащино открылся фельдшерско-акушерский пункт

В поселке Чащино в Нижнем Тагиле (Свердловская область) заработал модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом сообщили пресс-служба администрации города.

Для диагностики и оказания первой медицинской помощи ФАП оборудован электрокардиографом, дефибриллятором, кислородным ингалятором, анализаторами уровня сахара крови, гемоглобина, холестерина и другим.

В открытии пункта приняли участие заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и главный врач ГАУЗ СО «Демидовская городская больница» Сергей Овсянников. «Оборудованы кабинеты для приема детей, рожениц, прививочный блок, а также аптечный пункт и санитарно-бытовые комнаты. Предусмотрено место для выездных бригад узких специалистов. Минимальный срок эксплуатации пункта рассчитан на 25 лет»,- отметил господин Овсянников.

По данным исследования hh.ru., в Свердловской области сохраняется сложная ситуация с набором медицинского персонала в больницы. На одну вакансию врача в среднем приходится всего 0,3 резюме, а на вакансию фармацевта – 0,6. Самыми дефицитными врачебными специальностями стали анестезиологи и реаниматологи (0,04 вакансии), а также офтальмологи (0,05 вакансии), врачи функциональной диагностики и эндокринологи (0,06).

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