В Свердловской области зафиксировали серьезный дефицит врачей

В Сверловкой области сохраняется сложная ситуация с набором медицинского персонала в больницы. На одну вакансию врача в среднем приходится всего 0,3 резюме, а на вакансию фармацевта – 0,6, следует из исследования hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Самыми дефицитными врачебными специальностями стали анестезиологи и реаниматологи (0,04 вакансии), а также офтальмологи (0,05 вакансии), врачи функциональной диагностики и эндокринологи (0,06). Также фиксируется острая нехватка нефрологов, педиатров, эндоскопистов, онкологов, неврологов и специалистов по еще 10 специальностям.

Наиболее востребованный врач в Свердловской области – терапевт, к этой специализации относятся 10% от всех вакансий врачей на конец февраля. На втором месте – анестезиологи и реаниматологи (по 9%), на третьем – педиатры (6%).

Напомним, в Уральском государственном медицинском университете рассказывали, что основная нехватка специалистов приходится на первичное поликлиническое звено — около 900 человек. Закрыть дефицит медработников в Свердловской области вуз намерен до 2030 года.

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